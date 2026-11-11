Sạt lở bủa vây miền núi Đà Nẵng, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trưa 11/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, cho biết mưa khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn dâng cao. Nhiều khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đe dọa an toàn của các hộ dân sinh sống gần sườn dốc.

Chính quyền xã đã khẩn trương di dời 23 hộ với 88 nhân khẩu tại làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ, đến nơi an toàn. Trong đó, 16 hộ được bố trí ở tập trung tại Khu lễ hội Sâm, 7 hộ còn lại tạm trú xen ghép tại nhà người dân.

Trước mắt, địa phương ưu tiên bảo đảm chỗ ở tạm và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho những gia đình phải rời nhà. Song song với việc chăm lo cho các hộ sơ tán, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân.

Người dân xã Nam Trà My ở khu vực sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Trà Leng, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã, cho hay, địa phương đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu. Nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu khi mưa tiếp tục kéo dài, nhất là tại những khu vực đất đá đã có dấu hiệu dịch chuyển.

Chính quyền xã yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, tuyệt đối không qua các vị trí đã xuất hiện sạt lở.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My, thông tin đến trưa 11/11, địa phương ghi nhận 12 điểm ngập. Đáng chú ý, nước ngập tại khu vực cầu treo Sông Trường, phía sau Trường Nguyễn Du và đường vào Làng Mường. Tại những vị trí này, chính quyền đã triển khai cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân đi lại.

Sạt lở đất tại khu dân cư ở xã Trà My gây hư hỏng nhà cửa, người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Cho đến nay, cuộc hội thoại này có hữu ích với bạn không?

Trước nguy cơ mất an toàn, ít nhất 90 hộ dân trên địa bàn đã được sơ tán. Phần lớn các gia đình tạm ở nhờ nhà người thân, người quen. Riêng tại thôn Đàng Bộ, 5 hộ với 24 nhân khẩu được bố trí đến trụ sở thôn để tránh trú.

Hầu hết các điểm ngập đã được cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng túc trực, không để người dân tự ý đi qua khu vực nguy hiểm.

Đất đá tràn xuống đường, nhiều nơi có nguy cơ bị cô lập

Không chỉ ảnh hưởng đến khu dân cư, mưa lớn còn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông miền núi, khiến việc đi lại và khắc phục hậu quả gặp khó khăn.

Tại xã Trà My, sạt lở xuất hiện trên cả Quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C. Trong đó, điểm sạt lở tại Km89+450 Quốc lộ 24C có hơn 500m³ đất đá tràn xuống đường, khiến giao thông tạm thời chia cắt.

Lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục vị trí này, dự kiến thông xe trước 13 giờ ngày 11/11, ông Sự thông tin.

Lực lượng chức năng xã Trà My hỗ trợ người dân qua khu vực nguy hiểm.

Trên Quốc lộ 40B, điểm sạt lở tại Km55 với hơn 100m³ đất đá đã được xử lý bước đầu, cho phép phương tiện lưu thông tạm thời. Các đơn vị quản lý đường tiếp tục phối hợp địa phương cảnh báo, hướng dẫn phương tiện qua những đoạn có nguy cơ mất an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại khu dân cư ở Trà My, ảnh hưởng đến 5 hộ dân. Thống kê ban đầu ghi nhận một căn nhà bị hư hỏng phần bếp, một số đồ dùng gia đình bị thiệt hại. Hoa màu tại thôn Dương Hòa bị ngập, các công trình thủy lợi nhỏ cũng chịu ảnh hưởng.

Đến thời điểm cung cấp thông tin, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Các lực lượng đang tiếp tục kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại.

Tại Nam Trà My, ông Nhân ghi nhận toàn xã có 6 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 500m³. Trong đó, Quốc lộ 40B có 3 vị trí sạt lở, các điểm còn lại nằm trên những tuyến đường vào khu dân cư.

Mưa lũ còn gây ngập tuyến đường từ Cầu Nước qua khu vực trạm điện, xóm ông Già Xinh, khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Đất đá từ sườn núi tràn xuống đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân xã Nam Trà My.

Đề cập tình hình giao thông, ông Nhân chia sẻ tại một số đoạn, đất đá tràn xuống mặt đường, nước ngập khiến người dân không thể di chuyển bằng xe máy. Những điểm sạt lở nhẹ đã được xử lý, nhưng các vị trí có khối lượng đất đá lớn chưa thể khắc phục ngay.

Địa phương đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an, dân quân và đội xung kích phòng chống thiên tai phối hợp các thôn xử lý những điểm sạt lở.

Các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi mực nước, kiểm tra khu vực xung yếu và chốt chặn những đoạn đường nguy hiểm.

Nam Trà My chưa có thiệt hại về người, nhà ở, công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền xã đang kiến nghị thành phố hỗ trợ xử lý các vị trí sạt lở lớn, vượt khả năng khắc phục của địa phương.

Ở xã Trà Leng, tình hình giao thông cũng gặp nhiều khó khăn khi sạt lở xảy ra trên 6 tuyến đường. Trong đó, đường vào thôn Moang Roang, đoạn qua làng ông Tiêu, bị đất đá tràn xuống khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

Chính quyền xã Trà Leng đặt biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, ngăn người dân và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Một số tuyến đường vào thôn Sar Chỉa, Tak Xoai, Bằng Xim và tuyến ĐH1 cũng bị ảnh hưởng. Mưa sạt lở còn tác động đến một công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Trước tình hình này, chính quyền xã đã yêu cầu rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị máy móc để khắc phục các tuyến đường khi điều kiện thời tiết cho phép.

Đường vào thôn Moang Roang, đoạn qua làng ông Tiêu, xã Trà Leng, bị sạt lở khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

Đáng chú ý, trước nguy cơ giao thông bị chia cắt kéo dài, Trà Leng đã chủ động dự trữ lương thực tại 3 thôn có khả năng bị cô lập, nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân nếu việc đi lại tiếp tục gặp khó khăn.

Trước diễn biến sạt lở trên các tuyến giao thông miền núi, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị phương án tiếp cận hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở, phối hợp địa phương chốt chặn và phân luồng giao thông.

Trong khi nhiều điểm sạt lở lớn chưa thể xử lý dứt điểm, các xã miền núi tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, kiểm soát những tuyến đường nguy hiểm và theo dõi tình hình mưa lũ để bảo đảm an toàn cho người dân.