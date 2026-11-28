Ngày 28/12, Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai cho biết, tình trạng sạt lở trên lưu vực sông Kôn ảnh hưởng đến khoảng 4.470 hộ dân và gần 300ha đất sản xuất nông nghiệp. Còn tại lưu vực sông Hà Thanh, có 22 hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều đoạn bờ sông, đê, kè bằng đất bị hư hỏng nghiêm trọng.

Khu vực sạt lở tập trung chủ yếu ở vùng hạ du sông Kôn, qua các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông. Trong khi đó, trên lưu vực sông Hà Thanh, sạt lở xảy ra tại xã Canh Vinh và một số khu vực thuộc xã Canh Liên.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai, sạt lở xuất phát từ cả yếu tố tự nhiên và tác động của con người, trong đó có hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, kể cả khai thác trái phép.

Trước tình trạng sạt lở, địa phương đã phê duyệt kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, kinh phí khoảng 5.600 tỷ đồng, tập trung xây dựng hơn 36km đê, kè; nâng cấp hồ Định Bình, hồ Núi Một, các đập dâng, nạo vét dòng chảy và phục hồi 350ha rừng phòng hộ đầu nguồn...

Riêng lưu vực sông Hà Thanh, tỉnh đã phê duyệt đề án đánh giá tổng thể tình hình sạt lở có kinh phí khoảng 298 tỷ đồng, với các giải pháp xây dựng kè kiên cố, chỉnh trị dòng chảy, cắm mốc hành lang thoát lũ và di dời 112 hộ dân khỏi vùng nguy cơ.

Theo ngành chức năng tỉnh Gia Lai, công tác khắc phục sạt lở gặp khó khăn do nhu cầu vốn lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách địa phương. Tỉnh cần sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA.

Trước mắt, trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh sẽ rà soát, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở gần khu dân cư; xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời xử lý các công trình trái phép, bãi tập kết vật liệu, vật cản ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ.

Những điểm sạt lở cấp bách được xử lý tạm thời bằng bao tải cát, rọ đá, đá hộc nhằm hạn chế sạt lở lan rộng. Về lâu dài, tỉnh ưu tiên đầu tư kè kiên cố tại các khu vực sạt lở uy hiếp khu dân cư, gia cố những tuyến đê xuống cấp, chỉnh trị dòng chảy tại các đoạn sông cong và sửa chữa các tuyến kè cũ.

Đồng thời, hoàn thành cắm mốc hành lang thoát lũ, quản lý khai thác cát theo cao trình đáy sông ổn định, quy hoạch sử dụng đất ven sông và từng bước di dời các hộ dân khỏi vùng nguy cơ...