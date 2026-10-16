Sạt lở bờ sông Vu Gia, người dân Đà Nẵng thấp thỏm trước mùa mưa lũ

Sạt lở lấn sâu, nhà dân sát mép sông

Sau những đợt mưa lũ lớn, nhiều đoạn bờ sông tại xã Thượng Đức bị xói lở, đất ven bờ sụt xuống, khiến khoảng cách từ nhà dân đến mép sông ngày càng thu hẹp. Nỗi lo sạt lở càng thường trực khi mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần.

Nhiều điểm ven sông Vu Gia - sông Côn sạt lở, ăn sâu vào đất liền sau các đợt mưa lớn. Ảnh: Duy Quốc

Ông Võ Sơn Ca, người dân xã Thượng Đức, cho hay nhiều bụi tre sát mép sông đã bị nước cuốn trôi, sạt lở tiếp tục lấn sâu vào đất liền, có nơi tiến sát móng nhà. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dùng bao cát gia cố tạm thời một số đoạn bờ sông để bảo vệ khu dân cư. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, trong khi nhiều vị trí vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

“Đang mùa mưa lũ nên người dân quanh khu vực rất lo lắng. Chúng tôi mong chính quyền sớm có giải pháp căn cơ, xây dựng kè kiên cố để bảo vệ nhà cửa, bảo đảm an toàn cho người dân”, ông Ca nói.

Sạt lở ăn sâu vào vườn nhà dân, đe dọa nhà cửa.

Cùng chung nỗi bất an, ông Võ Sơn Nam, trú thôn Hà Tân, cho biết trước đây tình trạng sạt lở diễn ra tương đối chậm. Tuy nhiên, đợt mưa lũ kéo dài vào tháng 10/11/2025, với lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều đoạn bờ sông bị xói lở nghiêm trọng. Một số ngôi nhà trước đây còn cách xa bờ nay đã nằm sát mép sông. Khi mùa mưa lũ đang đến gần, người dân càng lo ngại tình trạng sạt lở tiếp diễn, đe dọa nhà cửa và an toàn tính mạng.

Theo UBND xã Thượng Đức cho biết, hai thôn Hội Khách Đông và Hội Khách Tây nằm dọc sông Vu Gia, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt và sạt lở bờ sông. Đợt mưa lũ tháng 10-11/2025 gây ngập sâu trên diện rộng, khiến nhiều điểm sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, các vết nứt ngày càng lan rộng. Có vị trí sụt lún chỉ còn cách chân đường bê tông ven sông khoảng 1,5 m, đe dọa công trình giao thông và khu dân cư. Theo thống kê của địa phương, khoảng 120 hộ dân tại hai thôn có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Sạt lở bờ sông Vu Gia đe dọa nhà dân. Video: Duy Quốc

Dọc sông Vu Gia, đoạn qua các thôn Hà Dục Đông, Hà Dục Tây và Tịnh Đông Tây cũng được xác định là khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, chiều dài sạt lở khoảng 2.000 m, trong đó 500 m ở mức đặc biệt nguy hiểm. Sạt lở cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế người dân. Các vết nứt tiếp tục lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn, đe dọa khoảng 13 nhà dân sát bờ sông và các khu dân cư phía trong.

Mong sớm triển khai kè chống sạt lở

Theo UBND xã Thượng Đức, đối với khu vực Hà Dục Đông - Tịnh Đông Tây, UBND xã xác định đây là điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi mưa lớn, lũ kéo dài. Địa phương đã đưa dự án kè sông vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030.

Sạt lở ăn sâu vào mép đường, đe dọa đất sản xuất và khu dân cư ven sông.

Xã bố trí lực lượng xung kích, cán bộ thôn thường xuyên tuần tra, theo dõi diễn biến sạt lở, đặc biệt tại đoạn dài 500 m; kịp thời phát hiện vết nứt mới và báo cáo xử lý. Các biển cảnh báo được lắp đặt dọc bờ sông, kết hợp tuyên truyền qua hệ thống loa và thông báo trực tiếp đến các hộ dân để nâng cao ý thức chủ động ứng phó.

UBND xã Thượng Đức cũng đã báo cáo, đề xuất UBND TP. Đà Nẵng cùng các sở, ngành liên quan hỗ trợ, bổ sung kinh phí để đẩy nhanh tiến độ các dự án kè chống sạt lở bờ sông Vu Gia, sông Côn để bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân.

Sạt lở tại thôn Mỹ Hảo trong đợt mưa lũ tháng 11/2025.

Tại xã Vu Gia, các thôn Khương Mỹ, Mỹ Hảo có địa hình thấp trũng, thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, lũ dâng cao. Một số tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn có nguy cơ bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Kinh tế xã Vu Gia, cho biết địa phương chịu ảnh hưởng lớn mỗi khi xảy ra mưa lũ. Tại một số thôn, khi nước dâng cao, các tuyến đường độc đạo bị chia cắt, khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Riêng tại thôn Mỹ Hảo, khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, UBND xã đã đề xuất chủ trương xây dựng tuyến kè bảo vệ.

Theo bà Hoa, UBND TP. Đà Nẵng đã ghi nhận đề xuất và đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Khi được bố trí nguồn vốn, địa phương sẽ sớm triển khai dự án.

Ngày 29/9, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Trong đó, có dự án kè chống sạt lở bờ sông đoạn Hà Dục Đông - Tịnh Đông Tây đến thôn Đại An (nay là thôn Lộc Bắc - Đại Lãnh, xã Thượng Đức). Thành phố cũng xem xét bổ sung dự án kè chống sạt lở bờ sông Côn khu vực cầu Hà Tân, thuộc hai thôn Hà Tân và Đại Lãnh, vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này. Các dự án được kỳ vọng góp phần xử lý những điểm sạt lở nghiêm trọng, bảo vệ khu dân cư và ổn định đời sống người dân ven sông.