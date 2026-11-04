Sạt lở bờ sông Tiền đe dọa 230 hộ dân ở Đồng Tháp

Các vụ sạt lở tập trung chủ yếu tại ấp Tân Quới, làm sụt lún hoàn toàn 7 căn nhà xuống sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 40 hộ dân.

Hiện nay, nguy cơ sạt lở bờ sông Tiền tiếp tục hiện hữu, đe dọa khoảng 230 hộ của xã vẫn còn nằm trong vành đai sạt lở từ 60m trở lại.

Sạt lở bờ sông Tiền làm nhiều hộ dân ở ấp ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long mất đất, mất nhà. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngôi nhà của gia đình ông Đặng Văn Bằng (đứng giữa) ở ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Tiền. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sạt lở bờ sông Tiền làm nhiều hộ dân ở ấp ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long mất đất, mất nhà. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu vực bờ sông Tiền, thuộc địa bàn xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra nhiều vụ sạt lở. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sạt lở bờ sông Tiền làm nhiều hộ dân ở ấp ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long mất đất, mất nhà. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhiều ngôi nhà của người dân ở ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đã bị sạt lở xuống sông Tiền. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một điểm sạt lở bờ sông Tiền gần đây ở xã đảo Tân Long làm sụt lún hoàn toàn 2 ngôi nhà xuống sông. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Vì chưa có điều kiện di dời đến nơi ở khác nên nhiều hộ dân vẫn sống trong vành đai sạt lở bờ sông Tiền, thuộc ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một trong những điểm sạt lở bờ sông Tiền ở ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhiều hộ dân đang sinh sống trong vành đai sạt lở bờ sông Tiền, thuộc ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu vực sạt lở bờ sông Tiền, thuộc ấp Tân Quới, xã đảo Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN ; [04/11/2026 15:21:39] Hơn 1 năm qua, tại khu vực bờ sông Tiền, thuộc địa bàn xã đảo Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra 8 vụ sạt lở với tổng chiều dài trên 200m, ăn sâu vào đất liền từ 3 - 30m. Các vụ sạt lở tập trung chủ yếu tại ấp Tân Quới, làm sụt lún hoàn toàn 7 căn nhà xuống sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 40 hộ dân. Hiện nay, nguy cơ sạt lở bờ sông Tiền tiếp tục hiện hữu, đe dọa khoảng 230 hộ của xã vẫn còn nằm trong vành đai sạt lở từ 60m trở lại. Ảnh: Nhựt An - TTXVN