Sạt lở bờ sông tại xã Liên Minh đang diễn biến phức tạp

Một số vị trí sạt lở tại thôn 6 Đỗ Xuyên kéo dài dọc sông Hồng.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở đang diễn biến hết sức phức tạp, có dấu hiệu tiếp tục phát triển và lan rộng vào phía trong đất liền, đất ở của nhân dân, đặc biệt tại các khu vực đã từng xảy ra sạt lở trước đây.

Trên phần đất trồng cây và khu vực trồng chuối của một số hộ dân xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có những đoạn nứt lớn, tạo thành các khe hở sâu trên bề mặt đất.

Các vết nứt phân bố tại nhiều vị trí, có đoạn chạy liên tục qua khu vực canh tác, làm chia cắt bề mặt đất thành từng khối riêng biệt.

Một số vị trí đã xuất hiện hiện tượng sụt lún, dịch chuyển nền đất, hình thành các rãnh nứt sâu, thể hiện dấu hiệu mất ổn định của các khối đất ven sông.

Những vết nứt dọc bờ sông đã xuất hiện trên diện tích đất canh tác của người dân.

Một số vị trí ven bờ sông, nhiều khối đất bị nứt tách, sụt trượt và đổ xuống khu vực thấp, tạo thành các hố sụt, rãnh sạt lở sâu, có chênh lệch cao độ rõ rệt giữa các phần đất còn lại.

Bề mặt đất tại những vị trí này bị chia cắt, không còn nguyên trạng; các khối đất bị phá vỡ kết cấu, xuất hiện những mặt sạt trượt gần như dựng đứng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụp đổ khi chịu tác động của mưa lớn, dòng chảy hoặc biến động mực nước sông Hồng.

Bên cạnh những vị trí đã xảy ra sụt trượt, tại các phần đất liền kề tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài, một số khe nứt có dấu hiệu phát triển sâu vào khu vực đất sản xuất và đất ở.

Hiện tượng sạt lở đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Nghiêm trọng hơn, tình trạng sạt lở đã ảnh hưởng đến một số công trình xây dựng tại khu vực ven sông. Qua kiểm tra của UBND xã, ghi nhận có vị trí tường xây, kết cấu gạch bị nứt vỡ, đổ sập cùng với hiện tượng sụt trượt nền đất.

Các cấu kiện xây dựng bị xô lệch, gãy vỡ, nằm xen lẫn trong các khối đất sạt lở, cho thấy tác động thực tế của hiện tượng sạt trượt đối với công trình, tài sản.

Đặc biệt, do khu vực xảy ra sạt lở nằm gần đất ở, đất sản xuất và công trình của các hộ dân, nếu tình trạng sạt lở tiếp tục phát triển sẽ có nguy cơ gây mất thêm diện tích đất sản xuất, làm hư hỏng công trình, tài sản, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các hộ gia đình trong khu vực.

UBND xã Liên Minh khẳng định, tình trạng sạt lở bờ sông Hồng tại thôn 6 Đỗ Xuyên đang có những diễn biến nghiêm trọng rất đáng lo ngại. Các vị trí đã từng xảy ra sạt lở tiếp tục xuất hiện dấu hiệu mất ổn định, trong khi một số khu vực đã phát sinh hiện tượng sụt trượt, đổ sập đất và hư hỏng công trình. Nếu không sớm có biện pháp đánh giá, phòng ngừa và xử lý phù hợp, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt với phạm vi lớn hơn là hiện hữu, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài, lũ hoặc mực nước sông Hồng biến động mạnh.

Nhiều phần đất canh tác của người dân đã bị ảnh hưởng.

Trước tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND xã Liên Minh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng và Trưởng thôn 6 Đỗ Xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời triển khai các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đã tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng tại các vị trí đã xảy ra sạt lở và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; tuyên truyền, thông báo đến các hộ dân trong khu vực về mức độ nguy hiểm, yêu cầu không đi lại, tập trung, sản xuất hoặc canh tác tại những vị trí đã xuất hiện vết nứt, sụt lún, sạt trượt.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Trưởng thôn thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hiện trạng, kịp thời phát hiện các vị trí xuất hiện vết nứt mới, tình trạng sụt lún, dịch chuyển nền đất và những dấu hiệu sạt lở bất thường để chủ động cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Tiếp tục rà soát các hộ dân, công trình, tài sản và diện tích đất có nguy cơ bị ảnh hưởng; chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng tổ chức di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn nghiêm trọng hoặc có nguy cơ xảy ra sạt trượt đột ngột.

Hướng dẫn các hộ dân chủ động di dời, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, công trình và đe dọa tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Nhiều phần đất canh tác của người dân đã bị ảnh hưởng.

Một số công trình, vật kiến trúc tại khu 6 Đỗ Xuyên đã bị đổ, nứt do ảnh hưởng của sạt lở bờ sông Hồng.

Trước tình hình sạt lở bờ sông Hồng tại thôn 6 Đỗ Xuyên tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND xã Liên Minh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại khu vực sạt lở bờ sông Hồng thuộc thôn 6 Đỗ Xuyên; đánh giá cụ thể hiện trạng, phạm vi, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân và nguy cơ tiếp tục phát triển của các vị trí sạt lở, nhất là những khu vực đã xuất hiện hiện tượng sụt trượt đất, tách khối nền đất và hư hỏng công trình, làm cơ sở xác định các giải pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát, đề nghị UBND tỉnh xem xét, đánh giá mức độ nguy hiểm và đưa khu vực sạt lở bờ sông Hồng tại thôn 6 Đỗ Xuyên vào danh mục các vị trí sạt lở nguy hiểm cần được ưu tiên xử lý, khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây thiệt hại về đất đai, công trình và tài sản của Nhân dân. Ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bảo vệ bờ sông Hồng tại khu vực thôn 6 Đỗ Xuyên. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã về quy trình di dời, phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, công trình và đe dọa tính mạng, tài sản của Nhân dân.