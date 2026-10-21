Sạt lở bờ sông, nông dân Quảng Ngãi bất lực nhìn đất sản xuất bị 'nuốt chửng'

Những ngày qua, nhiều nông dân xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi, thấp thỏm không yên khi chứng kiến bờ sông Trà Khúc bị công phá dữ dội.

Theo ghi nhận, dọc bờ sông kéo dài hơn 1 km đoạn qua thôn An Lạc xuất hiện vô số mảng đất mới sụp đổ. Dòng nước khoét sâu vào bờ, tạo thành những “hàm ếch” khổng lồ chực chờ sụp xuống.

Hàng loạt diện tích keo, mì (sắn) của bà con nông dân bị “ngoạm” bật gốc, nằm ngổn ngang dưới mép nước.

Chỉ tay về phía khoảng đất trống ven sông vừa bị dòng nước ngoạm mất phân nửa, bà Nguyễn Thị Liên (trú thôn An Lạc) chua xót chia sẻ về tổn thất lớn của gia đình. Gia đình bà Liên sở hữu khoảng 2.000 m² đất sản xuất ven sông Trà Khúc, từ bao đời nay chủ yếu trồng keo và mì để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Sau đợt mưa lớn lịch sử năm 2025 và liên tiếp các trận mưa đầu tháng 10/2026 này, dòng nước cuốn trôi khoảng 1.000 m² đất của nhà tôi. Diện tích keo mới trồng chưa đầy hai năm, rễ chưa bám sâu đã bị bật gốc, cuốn theo dòng nước. Cứ cái đà sạt lở như thế này thì phần đất còn lại cũng chẳng giữ nổi” - bà Liên giãi bày.

Không chỉ riêng gia đình bà Liên, nhiều hộ có đất sản xuất dọc bờ sông cũng đứng trước tình cảnh tương tự. Tình trạng sạt lở không chỉ cuốn mất đất sản xuất mà còn buộc nhiều hộ dân phải thu hoạch cây trồng sớm dù chưa đến kỳ, chấp nhận thiệt hại để tránh nguy cơ mất trắng.

Sinh sống ở thôn An Lạc hơn 40 năm qua, bà Nguyễn Thị Tâm cho biết chưa bao giờ bà chứng kiến bờ sông Trà Khúc lại bị dòng nước xâm hại và ăn sâu nhanh chóng như thời gian gần đây.

“Những năm trước, người dân chúng tôi rủ nhau trồng tre dọc bờ sông để làm bức tường xanh giữ đất, hạn chế tối đa tình trạng xói lở khi lũ về. Thế nhưng từ đầu mùa mưa năm nay, nước chảy quá xiết khiến nhiều bụi tre rễ sâu cũng bị bật gốc cuốn trôi” - bà Tâm nói.

Trước diễn biến bất thường và nghiêm trọng của hiện tượng sạt lở bờ sông Trà Khúc, đại diện UBND xã Trà Giang cho biết địa phương đang tích cực theo dõi sát sao tình hình và thống kê chi tiết thiệt hại của người dân.

Qua thống kê ban đầu, chỉ trong những ngày đầu tháng 10, hơn 1.000 m bờ sông qua thôn An Lạc bị sạt lở, làm mất khoảng 3 ha đất sản xuất của 30 hộ dân. Các diện tích đất này đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.