Sạt lở ăn sâu 50m ở cửa sông Vệ, hàng nghìn mét vuông đất bị cuốn trôi

Ký ức đáng sợ về đêm mưa lũ

Sáng 13/11, tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi), nhiều cây dừa, phi lao nằm ngổn ngang bên mép nước. Những bộ rễ lớn trồi lên khỏi mặt đất, bên dưới là các khoảng bờ sông bị dòng nước khoét sâu, tạo thành những vách đất dựng đứng.

Dù đợt lũ đã qua, đất ven sông vẫn tiếp tục sụp xuống. Từng mảng bờ bị nước cuốn đi, khiến người dân sống gần đó không khỏi bất an.

Khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi).

Chỉ trong vài ngày, hàng ngàn mét vuông đất tại khu vực giáp cửa sông Vệ đã bị xóa sổ. Có nơi, sạt lở lấn sâu hàng chục mét vào đất liền, cuốn theo cây cối, ngư lưới cụ và những khoảng đất từng gắn bó với cuộc sống của người dân.

Phía bờ biển, một đoạn dài khoảng 50m cũng bị xâm thực. Sạt lở đồng thời xảy ra ở cả bờ sông và bờ biển khiến khu vực Cửa Lở trở thành điểm đáng lo ngại trong mùa mưa lũ năm nay.

Với bà Trần Thị Đù (74 tuổi, thôn Tân Mỹ), những gì xảy ra trong đêm nước lũ đổ về vẫn là ký ức đáng sợ. Gần 20 năm sinh sống ở đây, bà đã trải qua nhiều mùa mưa bão nhưng chưa lần nào chứng kiến đất đai bị cuốn đi nhanh và dữ dội đến vậy.

Các khoảng bờ sông bị dòng nước khoét sâu, tạo thành những vách đất dựng đứng.

Một ngày đầu tháng 11, bà vẫn ra kéo rớ như thường lệ. Đến tối, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về dữ dội, tạo dòng xoáy mạnh vào bờ sông. Cây cối ngã đổ, cầu và rớ bị cuốn phăng theo dòng nước. Không kịp thu dọn tài sản, bà Đù hốt hoảng gọi người xung quanh, rồi cõng chồng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Bà kể, trước đây, bờ sông còn cách nhà cả trăm mét. Thế nhưng, chỉ sau một đợt lũ, toàn bộ khoảng đất rộng ấy đã bị dòng nước cuốn trôi. Tiếng cây đổ, đất sụp giữa đêm vẫn là nỗi ám ảnh đối với bà.

Cách đó không xa, ông Trần Minh Duy Em (38 tuổi) cũng đứng ngồi không yên khi dòng nước ngày càng áp sát khu vực nhà ở. Theo ông Em, khoảng 3 - 4 ngày trước, nước lũ từ thượng nguồn sông Vệ đổ về, kết hợp với triều cường khiến tình trạng sạt lở diễn biến đặc biệt nghiêm trọng.

Dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về Cửa Lở (Quảng Ngãi), khoét sâu hàng chục mét vào đất liền, cuốn trôi cây cối ngư cụ và đẩy nhiều nhà dân vào nguy cơ sạt lở.

Cây cối bị cuốn ngã, nhiều khoảng đất ven sông biến mất. Điều khiến ông và những hộ dân xung quanh bất an không chỉ là tài sản đã mất mà còn là nguy cơ nhà cửa tiếp tục bị dòng nước đe dọa.

Người dân mong sớm có công trình kè bảo vệ bờ sông, để không phải sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi nước lũ đổ về.

Kiểm tra tổng thể, không chủ quan trước sạt lở

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Cửa Lở, với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền khoảng 50m.

Chính quyền xã đã tổ chức kiểm tra, huy động lực lượng quân sự phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ hỗ trợ người dân ứng phó.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng sạt lở, chính quyền xã đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, huy động lực lượng quân sự phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ hỗ trợ người dân ứng phó. Các lực lượng tập trung di dời ngư lưới cụ, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời trục vớt những ghe bị chìm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Xã An Phú đã kiến nghị tỉnh kiểm tra tổng thể khu vực Cửa Lở, xem xét phương án nạo vét, thông luồng kết hợp xây dựng kè chống sạt lở.

Theo ông Xôn, trước mắt địa phương tiếp tục cảnh báo, vận động người dân tránh xa những vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là khi mưa lớn và nước lũ tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng này, xã An Phú đã kiến nghị tỉnh kiểm tra tổng thể khu vực Cửa Lở, xem xét phương án nạo vét, thông luồng kết hợp xây dựng kè chống sạt lở.

Trước đó, khi kiểm tra sạt lở, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu địa phương không được chủ quan trước diễn biến sạt lở.

Về phía chính quyền địa phương, phải thường xuyên theo dõi hiện trường, khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và kiểm soát hoạt động tàu thuyền tại khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, phương án di dời các hộ dân bị đe dọa phải được chuẩn bị chủ động, bảo đảm có thể triển khai ngay khi xuất hiện tình huống khẩn cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đến thăm hỏi, nhắc nhở người dân sống ven khu vực sạt lở đề cao cảnh giác, không đánh đổi sự an toàn để giữ tài sản khi thiên tai diễn biến bất thường.