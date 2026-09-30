Sạt lở 25.000m³ đất đá gây tắc Quốc lộ 279 qua Lào Cai

Điểm sạt lở tại xã Bảo Hà (Lào Cai).

Khoảng 3 giờ ngày 30/9, tại Km79+200 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở ta-luy dương nghiêm trọng. Khối lượng đất, đá sạt trượt ước tính khoảng 25.000m³, gây tắc đường hoàn toàn và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để tập trung khắc phục.

Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, vị trí sạt lở cơ bản được hót dọn, bảo đảm điều kiện cho các phương tiện ô-tô chở người từ 7 chỗ trở xuống lưu thông qua khu vực.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời hạn chế nguy cơ mất an toàn tại vị trí sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã ban hành thông báo phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực Km79+200 Quốc lộ 279.

Theo phương án, tại vị trí sạt lở tạm thời chỉ cho phép ô-tô chở người từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông qua.

Các phương tiện gồm ô-tô chở người hơn 7 chỗ, ô-tô khách, ô-tô tải, ô-tô chuyên dùng, xe kéo moóc, xe đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc và các loại phương tiện có kích thước, tải trọng lớn không được lưu thông qua khu vực sạt lở.

Các phương tiện thuộc diện không được lưu thông qua điểm sạt lở sẽ thực hiện theo phương án phân luồng tạm thời: từ Km88+700/QL.279 giao với Km58+350/ĐT.161 (ngã tư đường sắt khu vực ga Bảo Hà) đi theo ĐT.161 đến Km29+00/ĐT.161 giao với Km46+850/QL.4E; tiếp tục theo QL.4E đến Km36+500/QL.4E giao với Km159+230/QL.70; sau đó theo QL.70 đến xã Bảo Yên và ngược lại.

Thời gian thực hiện phân luồng giao thông tạm thời bắt đầu từ 15 giờ ngày 30/9/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết đã đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp hướng dẫn, điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông; đồng thời đề nghị người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành phương án tổ chức giao thông khi lưu thông qua khu vực.