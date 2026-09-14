Sạt lở 100m bờ kè khu vực kiểm hóa cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị

Đoạn bờ kè khu vực kiểm hóa cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị sạt lở. (Ảnh: DH)

Cụ thể, tại khu vực bãi kiểm hóa cách quốc môn cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng tây nam, trên hướng từ Cha Lo sang nước bạn Lào khoảng 100m bờ kè dọc suối bị sụt lún, sạt lở.

Rất may, trước đó qua kiểm tra và nhận định hiện trường có dấu hiệu sạt lở, đơn vị chức năng đã khuyến cáo doanh nghiệp di dời các phương tiện, container hàng hóa và nhất là không được để người ở lại qua đêm trong khu vực nguy hiểm nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhận được thông tin, đại diện chính quyền xã Dân Hóa và đơn vị quản lý cửa khẩu, lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ hàng khẩn trương sơ tán hàng hóa ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở mở rộng.

Doanh nghiệp khẩn trương sơ tán hàng hóa ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở mở rộng. (Nguồn: CTV)

Khu vực biên giới hiện còn mưa lớn, Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quốc lộ 12A cũng như người dân địa phương chủ động theo dõi diễn biến của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hạn chế đi lại tại các khu vực có nguy cơ sạt lở và ven sông, suối để bảo đảm an toàn.