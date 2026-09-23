Sát hại vợ cũ, người đàn ông lãnh án tù chung thân

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Nguyễn Thị Ý kết hôn năm 2009, có một con chung. Năm 2023, hai người ly hôn nhưng vẫn tiếp tục sống chung tại nhà Tuấn.

Sau khi ly hôn, chị Ý quen biết, nảy sinh tình cảm với anh Hồ Thanh Trung (ngụ tỉnh Vĩnh Long). Cuối tháng 11/2025, chị Ý cùng con gái chuyển đến sống tại nhà anh Trung.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Ngày 5/12/2025, biết chị Ý đã chuyển trường cho con, Tuấn đến trường chờ rồi đi theo, tìm được nơi ở mới của vợ cũ. Tại đây, Tuấn đề nghị chị Ý đưa con trở về sống cùng nhưng bị từ chối.

Sau đó, Tuấn nảy sinh ý định sát hại chị Ý và mua dao mang theo. Khi gặp nạn nhân, Tuấn truy đuổi, liên tục dùng dao tấn công vào những vùng trọng yếu trên cơ thể chị Ý. Mặc dù con gái và những người có mặt nhiều lần can ngăn, Tuấn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Chị Ý được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 10/12/2025 tử vong.

Đối với anh Hồ Thanh Trung dùng khúc tre và mảnh gạch đánh Tuấn gây thương tích 19%, HĐXX nhận định hành vi này xảy ra trong lúc Tuấn đang dùng dao tấn công chị Ý, nhằm ngăn chặn hành vi và bảo vệ tính mạng nạn nhân. Vì vậy, đây là phòng vệ chính đáng, không phải tội phạm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “Giết người” và từ 5 đến 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

HĐXX nhận định Tuấn đã chuẩn bị dao, chủ động thực hiện hành vi sát hại và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, dù nhiều người can ngăn. Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Nói lời sau cùng, Tuấn bày tỏ sự hối hận, xin lỗi gia đình bị hại, con gái và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn tù chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt tù chung thân.