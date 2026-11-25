Theo tạp chí People, ngày 18/11/2026, Kevin Watson (48 tuổi, bang Tennessee, Mỹ) đã nhận các tội danh ngộ sát có chủ ý, xâm phạm thi thể, làm sai lệch chứng cứ và trình báo sai sự thật liên quan đến cái chết của vợ cũ là Britney Watson.

Ông Frederick H. Agee, Tổng công tố viên Khu vực tư pháp số 28 bang Tennessee, cho biết Kevin Watson bị tuyên phạt 15 năm tù và phải chịu thêm 10 năm quản chế có giám sát sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Theo FOX 13 Memphis, thời gian gần 4 năm bị giam giữ trước đó sẽ được khấu trừ vào thời hạn chấp hành án của Watson. Ngoài ra, người đàn ông này phải hoàn thành chương trình cải tạo dành cho người có hành vi bạo lực gia đình trong thời gian ở tù.

Kevin Watson và nạn nhân Britney Anderson Watson.↵

Theo cơ quan công tố, ngày 7/1/2023, sau khi xảy ra mâu thuẫn bên ngoài một khách sạn, Kevin Watson đã đợi Britney trở về nhà tại hạt Haywood rồi nổ súng khiến nạn nhân tử vong.

Mặc dù đã ly hôn, hai người từng hòa giải và quay lại sống chung cùng các con vào thời điểm xảy ra vụ án.

Sau khi gây án, Watson chôn thi thể vợ cũ trong một chiếc thùng tại khu đất thuộc sở hữu của mình, đồng thời trình báo sai sự thật với cảnh sát về việc Britney mất tích.

Người đàn ông này còn dàn dựng việc mình tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau 6 ngày lẩn trốn, Watson đã ra đầu thú và chỉ dẫn cho các điều tra viên vị trí chôn giấu thi thể nạn nhân.

Theo ông Agee, trong quá trình giải quyết vụ án, Watson khai rằng mình hành động để tự vệ.

Cơ quan công tố nhận định việc chứng minh Watson phạm tội giết người cấp độ một gặp nhiều khó khăn, do tội danh này đòi hỏi phải có bằng chứng về hành vi sát hại có chủ ý và được lên kế hoạch từ trước.

Nếu vụ án được đưa ra xét xử, bồi thẩm đoàn có thể xem xét các tội danh nhẹ hơn. Trong đó, tội ngộ sát có chủ ý có thể dẫn đến mức án từ 3 đến 6 năm tù, thấp hơn mức án Watson đã chấp nhận trong thỏa thuận nhận tội.

Theo thỏa thuận nhận tội, Kevin Watson đã từ bỏ quyền kháng cáo. Cơ quan công tố cho rằng bản án 15 năm tù cùng 10 năm quản chế sẽ bảo đảm bị cáo phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt trong khoảng hai thập kỷ tới.

Ông Agee cho biết, cơ quan công tố đã cân nhắc kết quả xét xử những vụ án tương tự để lựa chọn phương án buộc bị cáo chịu trách nhiệm ở mức cao nhất có thể, đồng thời mang lại phần nào công lý cho nạn nhân và gia đình.