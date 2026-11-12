Sát hại người tình, phóng hỏa đốt phòng trọ

Khoảng hơn 0 giờ ngày 10/11, chị N.T.K.Th. (SN 1993, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long) trình báo về vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới, nơi chị thuê. Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện chị P.T.N.H. (thuê phòng trọ số 4) bị thương, nằm ngoài cổng chính khu nhà trọ; đồng thời, một đối tượng nam giới vừa đi ra từ phòng của chị H. Khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế kiểm tra và xác định chị H. đã tử vong. Chị Th. sau đó trình báo sự việc với Công an xã Phú Quới.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua khám nghiệm, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra cùng nhiều vết bỏng. Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp kết hợp với ngạt khói.

Đối tượng Trần Bá Triết

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, huy động lực lượng tập trung điều tra, làm rõ vụ án và truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được hành tung, hướng tẩu thoát của đối tượng, đồng thời phát hiện Triết đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ. Cơ quan Công an đã phân công cán bộ đến bệnh viện tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu.

Trong thời gian nằm viện, Triết khai nhận bản thân và chị H. có quan hệ tình cảm trong thời gian dài. Gần đây, chị H. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Triết không đồng ý. Đối tượng nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa giết chị H. Tối 09/11, Triết đến phòng trọ tìm H. nhưng không gặp được do chị này không chịu mở cửa. Bực tức, Triết đi mua can xăng với ý định sát hại nạn nhân rồi phóng hỏa phi tang.

Nơi đối tượng vứt bỏ hung khí gây án

Khoảng hơn 0 giờ ngày 10/11, Triết quay lại khu nhà trọ nơi chị H. đang thuê. Đến nơi, đối tượng dùng dây kẽm chốt cửa bên ngoài các phòng trọ, sau đó tiến đến phòng số 4 của chị H. và lớn tiếng đe dọa: "Mày có chịu mở cửa ra nói chuyện không? Nếu không thì đừng trách tao".

Lo sợ mở cửa sẽ bị Triết ra tay, chị H. cố thủ bên trong phòng. Lúc này, Triết phá được cửa, xông vào tạt xăng lên người chị H. rồi lấy dao có sẵn trong phòng trọ đâm nhiều nhát vào người nạn nhân và bật quẹt gas. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, Triết bỏ chạy khỏi hiện trường. Chị H. cố chạy ra ngoài kêu cứu, người dân ở gần lập tức đến hỗ trợ dập lửa. Do cũng bị bỏng, Triết chạy ra ngoài, đón taxi đến một bệnh viện ở TP.Cần Thơ cấp cứu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện sức khỏe của Triết còn yếu nên chưa thể làm việc được nhiều nội dung. Đối tượng tiếp tục được điều trị tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.