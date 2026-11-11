Sát hại mẹ vợ, cướp tài sản vì thiếu tiền tiêu xài

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hưng Phú.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 5/11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 2007, ngụ phường Hưng Phú) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. (SN 1966) nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở tầng 1 của căn nhà, mặt tím tái.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị A. cùng người thân đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu và xác minh những người có liên quan.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trên thi thể nạn nhân, nghi có tác động ngoại lực ở vùng cổ nên tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đối tượng Lê Duy Mạnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Lê Duy Mạnh (SN 2005, ngụ khu vực 3, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), là con rể của bà H., có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh khai nhận do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/11, Mạnh dùng dây siết cổ bà H. khiến nạn nhân bất động. Sau đó, Mạnh lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng của nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi, Mạnh tìm cách che giấu dấu vết nhằm tránh sự phát hiện của người thân và cơ quan chức năng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.