Sát hại bạn thân cướp vàng, người phụ nữ trốn trại 43 năm rồi đổi tên, lập gia đình

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi, quê xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về Trại tạm giam Công an tỉnh. Tuyết là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, vừa bị bắt giữ sau 43 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, năm 1979, Tuyết sát hại người bạn thân là bà Phạm Thị Ph. (lúc đó 22 tuổi, cùng địa phương) để cướp một sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng.

Sau khi gây án, Tuyết bỏ trốn nhưng bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) bắt giữ. Người phụ nữ này sau đó bị tuyên án tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết bị bắt sau 43 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Năm 1983, trong thời gian chấp hành án tại Trại cải tạo Kim Sơn (tỉnh Gia Lai), Tuyết bỏ trốn và bị Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã số 166/TN.

Để che giấu tung tích, Tuyết đổi tên thành Trần Thị Bích Liên, khai sinh năm 1962, rồi đến sinh sống tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, người phụ nữ này lập gia đình, có chồng, con và cháu.

Sau 43 năm lẩn trốn, ngày 16/10, Nguyễn Thị Tuyết bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại nơi cư trú ở Lâm Đồng. Vụ việc khiến gia đình và người dân địa phương nơi Tuyết sinh sống không khỏi bất ngờ.