'Sát hạch' trình độ các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

Với đề mục “Tỉnh Đắk Lắk chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh gắn với xử lý tình huống phòng thủ dân sự”, cuộc diễn tập tập trung kiểm tra cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; vai trò tham mưu của các sở, ngành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, nhất là trong xử lý tình huống phòng thủ dân sự.

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong diễn tập.

Trong các nội dung vận hành cơ chế, các thành phần tham gia thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy, bí thư đảng ủy các xã, phường tham gia diễn tập chủ trì các hội nghị đúng cơ chế, nguyên tắc; điều hành thảo luận, xử trí tình huống và kết luận rõ nội dung công việc mạch lạc, khúc chiết. Việc thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã, phường phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xác định chủ trương, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm địa phương.

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, dưới sự điều hành của đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khả năng của địa phương khi chuyển sang trạng thái thời chiến, nhất là việc huy động, bảo đảm và sử dụng nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, duy trì các hoạt động thiết yếu và bảo đảm đời sống nhân dân. Các đại biểu cũng cho ý kiến về những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu trong trạng thái thời chiến.

Giám đốc Sở Tài chính làm rõ phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công; khả năng cân đối, huy động nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các hoạt động thiết yếu. Giám đốc Sở Xây dựng trình bày phương án huy động phương tiện, lực lượng vận tải phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, duy trì hoạt động vận tải và khắc phục khó khăn khi địa bàn bị đánh phá.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5, trong nội dung chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, các thành phần tham gia nắm chắc thứ tự, thực hiện đầy đủ nội dung, đúng trình tự và thời gian. Người đảm nhiệm các vai diễn tập nghiên cứu kỹ văn kiện, điều hành hội nghị đúng nguyên tắc, quy định; chủ động xử trí các tình huống đặt ra.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà, động viên các lực lượng tham gia thực binh.

Điểm mới của cuộc diễn tập là Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 lựa chọn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Xây dựng tham gia diễn tập thực nghiệm. Hai cơ quan chuẩn bị chu đáo, thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. Các nội dung diễn tập thực binh được tổ chức chặt chẽ, đúng ý định, sát thực tiễn, bảo đảm bí mật, an toàn; công tác chỉ huy, điều hành và hiệp đồng giữa các lực lượng thống nhất, hiệu quả.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 nhấn mạnh: Các tình huống diễn tập là giả định; thực tế có thể diễn biến nhanh và phức tạp hơn. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, địa phương cần nắm chắc tình hình; xây dựng quyết tâm và tham mưu cho cấp trên chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Thành công của cuộc diễn tập tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Qua diễn tập, tỉnh kiểm tra, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương; trình độ tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành. Kết quả diễn tập cũng giúp các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.