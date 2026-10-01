Sát giờ tuyên án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 7 bị cáo nộp thêm 1,7 tỷ đồng

Chiều nay (1/10) HĐXX cấp phúc thẩm tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có đơn kháng cáo.

Trước khi phiên tòa diễn ra, có 8/10 bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, nộp 170 triệu đồng.

Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nộp 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, và Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, mỗi người nộp 20 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nộp 100 triệu đồng; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, nộp thêm 120 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả là 1,78 tỷ đồng.

Hai bị cáo còn lại là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, và Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, không nộp thêm tiền.

Trước đó, tại phiên xử ngày 30/9, thay vì tuyên án như dự kiến, HĐXX phúc thẩm quyết định dành thêm thời gian chiều cùng ngày và sáng 1/10 để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả.

Một số bị cáo cũng xin HĐXX thêm thời gian để bàn bạc với gia đình về việc nộp tiền.

Theo bản án sơ thẩm, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thất thoát, lãng phí do hành vi của các bị cáo (trừ Lê Thanh Thiêm) gây ra là hơn 803 tỷ đồng, trong đó hơn 70 tỷ đồng thất thoát và hơn 733 tỷ đồng lãng phí.

Tòa sơ thẩm buộc các bị cáo liên đới nộp toàn bộ hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng người.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền thất thoát. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết 1,1 tỷ đồng gia đình cựu Bộ trưởng nộp thêm được huy động từ đại gia đình, mỗi người hỗ trợ một phần.