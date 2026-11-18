Mới đây, PMC Entertainment - công ty quản lý của Phương Mỹ Chi thông báo nữ ca sĩ không thể tham gia biểu diễn tại một sự kiện ở Vĩnh Long vào ngày 18/11/2026 như lịch trình đã công bố. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi chương trình đã cận ngày diễn ra.

PMC Entertainment thông báo Phương Mỹ Chi không thể tham gia biểu diễn tại sự kiện ở Vĩnh Long ngày 18/11/2026

Theo thông báo, ê-kíp đã nỗ lực để lịch trình có thể diễn ra như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, do những vấn đề khách quan tại địa phương, Phương Mỹ Chi buộc phải vắng mặt. Phía công ty không nêu cụ thể sự việc phát sinh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả đã mong chờ màn trình diễn của nữ ca sĩ.

PMC Entertainment cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự đồng hành của công chúng, mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm trước thay đổi ngoài mong muốn. Đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những màn trình diễn trọn vẹn trong các dịp tiếp theo.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Phương Mỹ Chi có lịch trình hoạt động khá dày trong tháng 11. Sau hai đêm Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM và Hà Nội, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc, chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa ở các tỉnh, thành phố.

Lịch trình hoạt động dày đặc của Phương Mỹ Chi trong tháng 11/2026.

Đáng chú ý, ngày 24/11, giọng ca sinh năm 2003 dự kiến tham gia hai chương trình tại Hà Nội gồm Hội nghị 80 năm Văn hóa toàn quốc và Muôn Sắc Việt Nam. Đây cũng là một trong những ngày có lịch trình biểu diễn liên tiếp đáng chú ý của cô trong tháng.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động sôi nổi của Phương Mỹ Chi với nhiều dự án âm nhạc. Nữ ca sĩ trở lại cùng album Dân Chơi Dân Ca sau 3 năm, tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống theo hướng trẻ trung, hiện đại. Bên cạnh đó, các sản phẩm như Thiên Đường Với Người Thương và Gạo Của Ta cũng góp phần duy trì sự chú ý của khán giả dành cho cô.

Hiện phía PMC Entertainment chưa công bố thêm thông tin về những vấn đề khách quan khiến Phương Mỹ Chi phải hủy lịch diễn tại Vĩnh Long.