Sạt gãy cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành

Cầu Bái Sim trên địa bàn xã Thanh Kỳ bị sụt gãy do mưa lớn.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Thanh Kỳ, mưa lớn làm 5 hộ gia đình bị nước ngập vào nhà. Đồng thời, làm cầu Bái Sim tại Km 24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sụt gãy, các phương tiện không đi lại được, giao thông bị gián đoạn.

UBND xã Thanh Kỳ đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời các hộ dân; bố trí lực lượng cảnh báo và hướng dẫn người, phương tiện lưu thông để bảo đảm an toàn.