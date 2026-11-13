Sát cơ sở, rõ trách nhiệm, quyết liệt hành động

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2026, Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, làm việc tại nhiều địa phương, đơn vị, tập trung vào những vấn đề cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội. Từ tiến độ các dự án công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công đến xây dựng trường học vùng biên, yêu cầu xuyên suốt là nhìn thẳng vào hạn chế, làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp tháo gỡ.

Tại chuyến kiểm tra các khu, cụm công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh ngày 21/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đã nắm những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và đầu tư hạ tầng. Trong đó, vướng mắc liên quan đến hơn 72 ha đất có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chè Văn Hưng tại các cụm công nghiệp Phú Thịnh kéo dài từ năm 2016 đến nay, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trong khi đó, Nhà máy chế biến graphit Yên Thái và mỏ graphit Yên Thái đã dừng hoạt động từ năm 2019, doanh nghiệp còn nợ ngân sách khoảng 50 tỷ đồng. Những tồn tại kéo dài không chỉ gây lãng phí đất đai, tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Từ thực tế kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu các cấp, ngành xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết từng vướng mắc; tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại về đất đai trong quý IV/2026; đồng thời, xem xét xử lý các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không bảo đảm năng lực theo quy định.

Tinh thần quyết liệt ấy tiếp tục được thể hiện tại buổi làm việc với Sở Công Thương ngày 3/11. Trong 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 64.100 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp còn thiếu bền vững, chế biến sâu khoáng sản còn hạn chế, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; giải ngân vốn đầu tư công của ngành mới đạt 58% kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ngành Công thương chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp; từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng; từ cửa khẩu truyền thống sang cửa khẩu thông minh, kinh tế cửa khẩu số. Các nhiệm vụ được gắn với mục tiêu cụ thể: phấn đấu hoàn thành 500 ha đất công nghiệp sạch trong năm 2026; đôn đốc khởi công cửa khẩu thông minh Kim Thành trong tháng 11/2026, phấn đấu khai trương vào tháng 6/2027.

Đáng chú ý, nguyên tắc “một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính” được nhấn mạnh nhằm xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong giải quyết công việc.

Sâu sát cơ sở không chỉ nhằm đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn mà còn hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực, phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân.

Kiểm tra các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh. Bốn dự án tại Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung, có tổng mức đầu tư hơn 1.028 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2026 - 2027.

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện các hạng mục còn lại, rà soát hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện cho học sinh. Điều đó cho thấy hiệu quả đầu tư không chỉ ở việc hoàn thành công trình mà còn ở chất lượng vận hành, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Tại xã Bảo Thắng ngày 4/11, kiểm tra Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Việc quản lý, sử dụng các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng được yêu cầu rà soát, bố trí phù hợp, tránh lãng phí tài sản công.

Tinh thần sâu sát còn được thể hiện trong chỉ đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc với 6 xã khu vực Bắc Hà, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phát huy tính chủ động, giải quyết công việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh tồn đọng kéo dài; đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong bối cảnh Lào Cai đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà tăng trưởng cho năm 2027, phương thức lãnh đạo sâu sát, rõ trách nhiệm, quyết liệt hành động càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi chủ trương chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng công việc, tiến độ và kết quả thực chất, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực đưa Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.