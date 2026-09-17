Sát cơ sở, kiểm soát chặt bữa ăn bán trú

Lực lượng chức năng xã Tam Hưng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại trường học.

Sau gần 2 tuần bước vào năm học 2026 - 2027, bữa ăn bán trú tại phần lớn trường học trên địa bàn TP Hà Nội được duy trì ổn định. Cùng với nhà trường và phụ huynh, việc cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh đang góp phần tăng cường an toàn, chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Từ tuần thứ hai của năm học 2026 - 2027, tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, bữa ăn bán trú được tổ chức theo kế hoạch. Các khâu từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến, vận chuyển, chia suất đến phục vụ học sinh được nhà trường phối hợp thực hiện, với sự tham gia giám sát của phụ huynh. Thực tế những ngày đầu năm học cho thấy, bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động bán trú, một số vấn đề phát sinh tại cơ sở cần được nắm bắt, xử lý kịp thời.

Cán bộ Công an phối hợp kiểm tra khu vực chế biến, bếp ăn cơ sở giáo dục

Tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa), ngày 11/9, trong quá trình tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, đại diện nhà trường cùng phụ huynh kiểm tra thực phẩm và nhận thấy tôm và thịt gà có dấu hiệu chưa bảo đảm yêu cầu về cảm quan nên đã trả lại đơn vị cung cấp. Trước thông tin báo chí phản ánh, ngày 15/9, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Trường hợp phát hiện vi phạm, địa phương có trách nhiệm xử lý theo quy định. Việc yêu cầu kiểm tra, xác minh ngay khi có phản ánh cho thấy yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát bữa ăn bán trú đang được đặt từ cơ sở, với tinh thần không để những vấn đề liên quan đến an toàn, chất lượng bữa ăn kéo dài.

Trước đó, tại xã Trung Giã, sau phản ánh của phụ huynh trong những ngày đầu năm học, UBND xã đã làm việc với nhà trường, phụ huynh và các đơn vị liên quan. Việc cung cấp suất ăn được điều chỉnh, một đơn vị mới được lựa chọn từ ngày 10/9. Đến nay, bữa ăn bán trú tại các trường trên địa bàn xã được duy trì ổn định.

Tương tự tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ), UBND phường đã trực tiếp kiểm tra tại trường, làm việc với đơn vị cung cấp và các bên liên quan để xác minh, yêu cầu khắc phục. Qua kiểm tra, địa phương xác định đơn vị cung cấp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và phương tiện phục vụ số lượng lớn học sinh.

Theo đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Mỗ, địa phương yêu cầu bảo đảm hoạt động bán trú của học sinh không bị gián đoạn, đồng thời khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đáp ứng yêu cầu. UBND phường cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, nhà trường và đơn vị cung cấp thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và thời gian phục vụ; tăng cường thông tin tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Kiểm tra thực chất, phòng ngừa nguy cơ

Không chỉ xử lý khi có phản ánh, tại một số địa phương, cơ quan chức năng chủ động kiểm tra ngay từ trước và trong năm học nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tại xã Đa Phúc, xác định an toàn thực phẩm trong trường học liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh, Công an xã đã tham mưu UBND xã xây dựng phương án, kế hoạch và thành lập Hội đồng đánh giá năng lực các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn sẵn, sữa và nước uống phục vụ bữa ăn bán trú.

Công an cùng đơn vị chức năng kiểm tra công tác bán trú tại Trường Tiểu học Đa Phúc.

Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra thực tế trước năm học 2026 - 2027, 22 đơn vị được đánh giá chính thức và cả 22 đơn vị đều đạt yêu cầu. Bước vào năm học mới, trước yêu cầu tiếp tục kiểm soát an toàn bữa ăn bán trú, Công an xã Đa Phúc tham mưu UBND xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra tại các cơ sở giáo dục; phối hợp Phòng Văn hóa và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường.

Nếu ở giai đoạn trước năm học, trọng tâm là kiểm soát đầu vào và đánh giá năng lực nhà cung cấp, thì trong đợt kiểm tra mới, các lực lượng chức năng đi sâu vào điều kiện tổ chức bữa ăn thực tế tại trường.

Các tổ công tác kiểm tra từng khâu, từ tiếp nhận nguyên liệu, kho bảo quản, khu vực chế biến, phục vụ thức ăn, dụng cụ ăn uống đến tủ lưu mẫu thức ăn. Qua đó, không chỉ phát hiện những tồn tại mà còn hướng dẫn nhà trường, đơn vị cung cấp khắc phục kịp thời. Cách làm này đồng thời đặt yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, cán bộ phụ trách bán trú và đội ngũ trực tiếp chế biến, phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Kiểm soát xuyên suốt từ nguồn thực phẩm đến bữa ăn

Tại xã Tam Hưng, công tác kiểm tra cũng được triển khai ngay trong những ngày đầu năm học. Đơn cử (sáng 11/9), Công an xã Tam Hưng phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Tam Hưng. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; quy trình tiếp nhận, bảo quản và cung cấp thực phẩm tại nhà trường.

Lực lượng chức năng xã Tam Hưng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm.

Thông qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng chủ động nhận diện những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn khắc phục, qua đó phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Theo kế hoạch, thời gian tới, Công an xã Tam Hưng tiếp tục phối hợp với các ban, ngành và nhà trường tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm theo quy định.

Điểm chung trong cách làm tại các địa phương là chuyển từ kiểm tra đơn lẻ sang kiểm soát theo chuỗi, bắt đầu từ nhà cung cấp và nguồn nguyên liệu, đến vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản, chế biến và phục vụ bữa ăn tại trường. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh số lượng học sinh ăn bán trú tại nhiều trường lớn, hoạt động cung cấp suất ăn có nhiều khâu và liên quan đến nhiều đơn vị. Việc kiểm tra thực chất tại từng công đoạn giúp các nguy cơ được nhận diện sớm, thay vì chỉ xử lý khi xảy ra sự cố.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, nhà trường và đơn vị cung cấp, sự tham gia của phụ huynh trong giám sát bữa ăn cũng có ý nghĩa quan trọng. Công khai thông tin, quy trình tổ chức và tiếp nhận phản ánh giúp tăng tính minh bạch, tạo sự đồng thuận giữa nhà trường và gia đình.

Cán bộ công an phối hợp kiểm tra khu vực chế biến, bếp ăn cơ sở giáo dục.

Thời gian tới, việc duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất; chủ động nắm bắt phản ánh từ cơ sở và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh được xem là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Mục tiêu không chỉ là kiểm tra một bếp ăn hay một thời điểm, mà hình thành cơ chế giám sát thường xuyên, xuyên suốt từ nguồn thực phẩm đến bữa ăn thực tế của học sinh. Qua đó, mỗi suất ăn bán trú được kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và tạo sự yên tâm cho phụ huynh trong năm học.