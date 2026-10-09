Sát cánh cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư

Phát huy lợi thế, kết nối thị trường

Thế mạnh về kinh tế thuỷ sản, năng lượng tái tạo, hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên là những điều kiện thuận lợi cho Cà Mau phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong đó, thuỷ sản là ngành kinh tế chủ lực, mang tính chiến lược lâu dài của Cà Mau.

Con tôm Cà Mau đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Riêng ngành hàng cua, diện tích nuôi cua toàn tỉnh hiện khoảng 365.421 ha, hằng năm cung cấp cho thị trường hơn 50 ngàn tấn cua thương phẩm. Ðặc biệt, con cua Cà Mau được nuôi dưỡng dưới những tán rừng ngập mặn bạt ngàn, không chỉ nổi tiếng về chất lượng "hương rừng - vị biển" mà còn mang trong mình câu chuyện văn hoá, ẩm thực đặc trưng của vùng đất, con người Cà Mau.

Ðược Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 văn bằng bảo hộ gồm Nhãn hiệu tập thể “Cua Năm Căn - Cà Mau” và Chỉ dẫn địa lý cua “Cà Mau”, cua Cà Mau đã vươn ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương không ngừng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện hợp tác, liên kết vùng diễn ra sôi động, đã hỗ trợ kết nối nhiều đối tác mua hàng trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường.

Cua Cà Mau nổi tiếng về chất lượng, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ðẩy mạnh xúc tiến, tạo giá trị thương mại thực chất

Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết, tỉnh Cà Mau xác định, hoạt động xúc tiến thương mại không thể chỉ dừng ở việc tổ chức hội nghị mà phải hỗ trợ và thúc đẩy các kết nối: hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tiếp cận thị trường; kết nối với hệ thống phân phối, đồng hành trong quảng bá, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

“Ngành công thương mong muốn, mọi hoạt động xúc tiến sẽ mở ra cơ hội và trở thành mối quan hệ hợp tác; các quan hệ hợp tác phải tạo ra giá trị thương mại cụ thể”, ông Nam chia sẻ.

Ðã qua, từ các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối giao thương, nhiều sản phẩm đặc trưng của Cà Mau đã đến được với khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Cái Bát, ấp Cái Bát, xã Hưng Mỹ, cho biết: "Nhờ tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại mà các sản phẩm của hợp tác xã, nhất là 2 sản phẩm OCOP 4 sao và 2 sản phẩm OCOP 3 sao tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện tại, hợp tác xã liên kết với Tập đoàn Minh Phú xây dựng vùng nuôi đạt chứng nhận ASC cho con tôm và mở rộng vùng nuôi cua đạt chứng nhận Vùng nuôi an toàn".

Ngành nuôi thuỷ sản của Cà Mau ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 330 sản phẩm OCOP, gồm 2 sản phẩm 5 sao, 74 sản phẩm 4 sao và 254 sản phẩm 3 sao; phấn đấu đến cuối năm 2026 có 460 sản phẩm OCOP.

Có hơn 50 sản phẩm đã được đưa vào các hệ thống phân phối, bán lẻ trong và ngoài tỉnh như: Siêu thị Big C, Co.opmark, Co.op Food, AEON, MEGA Market, Fuji Mart, Top Go, Tứ Sơn - An Giang, cửa hàng thực phẩm an toàn, chuỗi cung ứng Nutrimart...; hơn 100 sản phẩm được liên kết tiêu thụ với Thành phố Hồ Chí Minh, TP Ðà Nẵng, TP Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

Các ngành chuyên môn và đơn vị, doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, hợp đồng điện tử, hoá đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt..., tạo điều kiện kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.

Tại hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới, vào ngày 28/9/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định, Cà Mau luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng của tỉnh; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ và kết nối thị trường cho nông dân./.