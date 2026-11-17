Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DUY LINH)

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự AIPA-47 tại Manila, Philippines từ ngày 17 đến 18/11. Đây là chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với ASEAN và AIPA, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực.

Đồng hành cùng ASEAN trong mọi chặng đường phát triển, AIPA đã có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các Chính phủ đưa thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và bảo đảm tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN. Kể từ khi trở thành thành viên của AIPA năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn cùng với AIPA nỗ lực kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng; khẳng định sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

AIPA-47 diễn ra ở thời điểm ASEAN đứng trước cả những cơ hội phát triển mới và thách thức, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tăng cường hiệu quả quản trị khu vực.

Năm 2026, Quốc hội Việt Nam đã tham gia đầy đủ, chủ động và có trách nhiệm tại các hội nghị của AIPA và có các Báo cáo quốc gia về việc triển khai các nghị quyết AIPA-46 thông qua các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện; đồng thời đề xuất tăng cường chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, thúc đẩy bình đẳng giới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

AIPA-47 diễn ra ở thời điểm ASEAN đứng trước cả những cơ hội phát triển mới và thách thức, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tăng cường hiệu quả quản trị khu vực. Với chủ đề "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm", Đại hội đồng lần này khẳng định vai trò quan trọng của nghị viện trong thể chế hóa các cam kết khu vực, giám sát thực thi, bảo đảm nguồn lực và đưa tiếng nói của người dân vào từng quyết sách. Sự kiện càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bởi đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Chuyến công tác tham dự AIPA-47 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, thúc đẩy toàn diện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương và đa phương. Trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, chuyến công tác mang ý nghĩa quan trọng cả về đối ngoại nghị viện và thúc đẩy liên kết khu vực.

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 cũng thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp. Đây là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác nghị viện, đóng góp vào việc triển khai các ưu tiên chung của ASEAN. Chuyến công tác là dịp để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các Trưởng đoàn, qua đó, tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương giữa Quốc hội Việt Nam với các Nghị viện thành viên và Nghị viện Quan sát viên AIPA; khẳng định vai trò và tiếng nói của Việt Nam tại cơ chế hợp tác nghị viện quan trọng của khu vực.

Với tinh thần chủ động và có trách nhiệm, Quốc hội Việt Nam cam kết đóng góp tích cực cho hợp tác ASEAN và AIPA, cùng Nghị viện các nước thành viên phát huy những thành quả đạt được, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường liên kết nội khối, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.