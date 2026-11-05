Sash Factor dự đoán kết quả của đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Quốc tế 2026

Cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 đang đến gần, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp trên thế giới. Năm nay, Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tham gia tranh tài, được kỳ vọng sẽ mang về thành tích ấn tượng tại đấu trường nhan sắc lâu đời này.

Trước thềm cuộc thi chính thức diễn ra, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor mới đây đã công bố bảng dự đoán thành tích của các đại diện và thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc.

Sash Factor tung bảng dự đoán kết quả Hoa hậu Quốc tế 2026.

Theo đó, người đẹp đến từ Venezuela được dự đoán sẽ giành chiến thắng chung cuộc tại Hoa hậu Quốc tế 2026. Các vị trí còn lại trong Top 5 lần lượt thuộc về người đẹp đến từ Colombia, Philippines, Nigeria và Indonesia.

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đang được chuyên trang Sash Factor dự đoán ở vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng. Đây là thứ hạng nằm ngoài nhóm những ứng viên được đánh giá cao cho các vị trí dẫn đầu. Dù vậy, kết quả dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp chỉ mang tính tham khảo, không phản ánh chắc chắn thành tích cuối cùng của thí sinh tại cuộc thi.

Bảng dự đoán kết quả Hoa hậu Quốc tế 2026 từ Sash Factor nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Khánh Như chưa được đánh giá cao, đồng thời cho rằng người đẹp vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng thông qua những phần thể hiện trong các hoạt động sắp tới. Nhiều bình luận cũng kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ tạo được dấu ấn riêng, đặc biệt ở những phần thi đòi hỏi khả năng giao tiếp, ứng xử và sự tự tin.

Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tham gia Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026.

Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới, đề cao vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ, khả năng giao tiếp và tinh thần giao lưu văn hóa. Bên cạnh các phần thi chính thức, những người đẹp tham gia còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa nước chủ nhà, tham gia hoạt động cộng đồng và giao lưu với khán giả quốc tế.

Đại diện Việt Nam tại mùa giải năm nay là Lê Phương Khánh Như, sinh năm 2004, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Sau thành tích này, người đẹp tiếp tục nhận được sự chú ý khi được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026. Việc góp mặt ở một sân chơi nhan sắc quốc tế được xem là cơ hội để cô tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân.

Trước đó, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Trải nghiệm này giúp người đẹp có thêm cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời rèn luyện khả năng dẫn dắt, diễn đạt và tương tác trước công chúng. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết khi cô bước vào các hoạt động giao lưu, phỏng vấn và thể hiện bản thân tại Miss International 2026.