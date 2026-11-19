Tích hợp sáu nhóm dịch vụ cho hành trình

Sau hơn ba thập kỷ phát triển hệ sinh thái dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, SASCO tiếp tục mở rộng tiện ích phục vụ hành khách tại nhà ga T3. Trong đó, quầy SASCO Travel tích hợp nhiều dịch vụ từ vé máy bay, phương tiện di chuyển, SIM, eSIM đến thị thực, tour du lịch và khách sạn, giúp hành khách chủ động chuẩn bị hành trình ngay tại sân bay.

Quầy SASCO Travel được bố trí tại khu vực công cộng nhà ga T3, thuận lợi phục vụ hành khách.

Thay vì phải tìm kiếm từng dịch vụ ở nhiều địa điểm hoặc thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, hành khách có thể tiếp cận các nhu cầu thiết yếu cho chuyến đi tại một điểm phục vụ. Đây cũng là hướng phát triển dịch vụ của SASCO, từ những tiện ích trong thời gian chờ tại sân bay đến các nhu cầu trước và sau chuyến bay.

Quầy SASCO Travel được bố trí tại khu vực công cộng nhà ga T3, gần cửa D5, đối diện quầy làm thủ tục số 90-95 của Vietnam Airlines. Vị trí nằm ngoài khu cách ly giúp hành khách dễ dàng tiếp cận trước khi làm thủ tục bay. Người thân đi tiễn hoặc khách có nhu cầu đặt dịch vụ cũng có thể đến quầy mà không cần qua khu vực kiểm tra an ninh.

Một chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc đặt vé máy bay mà còn kéo theo nhiều khâu chuẩn bị như phương tiện di chuyển, kết nối thông tin, giấy tờ xuất nhập cảnh, nơi lưu trú và lịch trình tại điểm đến. Tại SASCO Travel, các nhu cầu này được tổ chức thành sáu nhóm dịch vụ, đáp ứng từ khâu chuẩn bị đến khi hành khách hoàn tất chuyến đi.

Đối với vé máy bay, nhân viên tại quầy tư vấn hành trình, gợi ý chuyến bay phù hợp và hỗ trợ đặt vé trực tiếp. Hình thức phục vụ này tạo thuận lợi cho hành khách cần mua vé chặng tiếp theo, thay đổi kế hoạch di chuyển hoặc muốn được tư vấn cụ thể thay vì tự tìm kiếm, so sánh các lựa chọn trên điện thoại.

Bên cạnh khách hàng phổ thông, SASCO Travel còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ dành cho khách VIP, CIP như lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác và khách mời quan trọng. Các nhu cầu đón tiếp, hỗ trợ tại sân bay được sắp xếp riêng, hướng đến sự thuận tiện và bảo đảm tiến độ hành trình, nhất là đối với các chuyến công tác có lịch trình dày hoặc đoàn khách cần được phục vụ đồng bộ.

Ở khâu di chuyển đường bộ, hành khách có thể đặt dịch vụ xe để về khách sạn, văn phòng hoặc nhà riêng. Việc chủ động bố trí phương tiện giúp giảm thời gian tìm kiếm xe sau khi hạ cánh, đồng thời thuận tiện hơn với những người lần đầu đến TP.HCM hoặc có lịch trình cần bảo đảm thời gian.

Hành khách được phục vụ tận tình chu đáo.

Nhu cầu kết nối thông tin cũng được đưa vào hệ thống dịch vụ. Quầy SASCO Travel cung cấp SIM, eSIM cùng các gói kết nối 4G, 5G dành cho khách du lịch. Hành khách có thể chuẩn bị phương tiện liên lạc ngay trước chuyến bay để sử dụng khi đến nơi, phục vụ việc liên hệ với người thân, xử lý công việc, tra cứu thông tin hoặc tìm đường.

Trong đó, eSIM là lựa chọn phù hợp với các thiết bị có hỗ trợ công nghệ này, giúp người dùng kích hoạt dịch vụ mà không cần tháo lắp thẻ SIM vật lý. Đây là tiện ích đáng chú ý đối với hành khách thường xuyên di chuyển quốc tế hoặc muốn duy trì kết nối ngay khi đặt chân đến điểm đến.

Đặc biệt, với những chuyến đi nước ngoài, dịch vụ tư vấn thị thực hỗ trợ hành khách tìm hiểu hồ sơ và các thủ tục cần chuẩn bị. Việc được tư vấn trước giúp khách chủ động hơn trong quá trình hoàn thiện giấy tờ, hạn chế tình trạng thiếu thông tin khi thời điểm khởi hành đến gần.

Thêm tiện ích trong thời gian chờ tại sân bay

Hoàn thiện kế hoạch chuyến đi, SASCO Travel còn cung cấp dịch vụ tư vấn tour du lịch và đặt phòng khách sạn. Tùy theo nhu cầu cá nhân, kỳ nghỉ gia đình hay chuyến công tác theo đoàn, hành khách có thể lựa chọn nơi lưu trú và sắp xếp lịch trình ngay từ khâu chuẩn bị.

Việc tích hợp các nhóm dịch vụ tại cùng một địa điểm giúp hành khách có thêm lựa chọn khi cần giải quyết nhiều nhu cầu trong một lần đến sân bay, thay vì phải tìm kiếm và liên hệ riêng lẻ với từng đơn vị cung cấp.

Bên cạnh các dịch vụ phục vụ hành trình, SASCO Travel tại nhà ga T3 còn bố trí khu vực chờ dành riêng cho khách hàng. Trong thời gian chờ xuất vé, hành khách có thể ngồi nghỉ và dùng bữa nhẹ thay vì phải đứng tại khu vực sảnh làm thủ tục.

Dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng tạo thuận lợi cho hành khách.

Đây là tiện ích bổ sung trong bối cảnh nhà ga thường tập trung đông hành khách vào các khung giờ cao điểm. Việc có không gian nghỉ ngơi giúp khách chủ động hơn về thời gian, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người vừa kết thúc ngày làm việc dài trước khi di chuyển.

Sau hơn 30 năm gắn bó với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, SASCO đã phát triển hệ sinh thái dịch vụ gồm phòng chờ thương gia, ẩm thực và mua sắm, phục vụ nhiều nhu cầu của hành khách trong thời gian ở sân bay. Với SASCO Travel, phạm vi phục vụ được mở rộng sang các khâu chuẩn bị trước chuyến bay và nhu cầu tại điểm đến.

Từ vé máy bay, phương tiện di chuyển đến kết nối thông tin, thị thực, tour và lưu trú, mô hình dịch vụ tích hợp tại nhà ga T3 hướng đến việc giúp hành khách chủ động hơn trong từng khâu chuẩn bị, để hành trình được sắp xếp thuận tiện ngay từ điểm khởi đầu.

Minh Tuệ