SASCO lãi tăng mạnh bất chấp doanh thu đi lùi, hàng tồn kho phình to

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, UPCOM: SAS) ghi nhận lợi nhuận quý III/2026 tăng mạnh dù doanh thu giảm nhẹ.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp quý III/2026, SASCO đạt doanh thu thuần gần 780 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 8,5% lên hơn 507 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp từ 58,1% lên 65%.

Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 168,7 tỷ đồng, tăng 57,7% so với quý III/2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 50,4%.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là doanh thu tài chính tăng 220,7% lên gần 60 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 47,8 tỷ đồng, so với 4,4 tỷ đồng cùng kỳ; lãi tiền gửi tăng từ 4,1 tỷ đồng lên 10,4 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, mảng hàng miễn thuế ghi nhận doanh thu hơn 224 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của mảng này tăng từ 21,5% lên 32,9%.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh SASCO chuyển sang tự nhập khẩu và kinh doanh hàng miễn thuế sau khi hợp đồng với DFS kết thúc vào cuối năm 2025. Thay đổi mô hình kinh doanh đi cùng sự điều chỉnh về doanh thu và biên lợi nhuận của mảng hàng miễn thuế. Tuy nhiên, cách thức kinh doanh mới cũng kéo theo yêu cầu lớn hơn về vốn lưu động và quản lý hàng hóa.

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của SASCO đạt 204,3 tỷ đồng, gần gấp ba lần đầu năm, trong đó giá trị hàng hóa tăng từ 57,3 tỷ đồng lên 191,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp chưa ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ.

Mảng hàng miễn thuế của SASCO ghi nhận doanh thu hơn 224 tỷ đồng trong quý III/2026 (Ảnh: SASCO).

Doanh thu ở các mảng khác ghi nhận doanh thu trung tâm thương mại và chi nhánh tăng 12,8% lên 108,8 tỷ đồng; hoạt động khác tăng 12,6% đạt 227,3 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ phòng chờ gần như đi ngang ở mức 219,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SASCO đạt 2.333 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 55% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 539,5 tỷ đồng, tăng 64,4%.

Theo kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, SASCO đặt mục tiêu doanh thu 3.451 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng và EPS 4.443 đồng.

Với kết quả sau 9 tháng, doanh nghiệp lần lượt hoàn thành khoảng 67,6% kế hoạch doanh thu, 79,6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và 90,5% chỉ tiêu EPS.

Dù lợi nhuận tăng mạnh, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng chỉ đạt 294,2 tỷ đồng, giảm so với mức 483,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một phần nguyên nhân đến từ lượng vốn tăng thêm nằm trong hàng tồn kho, cùng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp hơn 124,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản phải thu khác ngắn hạn giảm đáng kể từ 259,7 tỷ đồng đầu năm xuống 57 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu 194 tỷ đồng từ IPP Group Pte Ltd đã được tất toán, góp phần bù đắp dòng tiền kinh doanh.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SASCO đạt 2.377 tỷ đồng, giảm 3,5% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi ngắn hạn đạt tổng cộng gần 945 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng tài sản. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn hay dài hạn, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 1.878 tỷ đồng, chiếm 79% tổng nguồn vốn.