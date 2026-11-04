SASCO báo lãi 9 tháng tăng 64%

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự phụ trách quản trị công ty.

Theo đó, HĐQT SASCO quyết định bổ nhiệm bà Trần Hồng Phượng giữ chức Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 1/11/2026, với thời hạn 2 năm. Bà Phượng sinh ngày 5/2/1997, trước khi được bổ nhiệm không đảm nhiệm chức vụ tại SASCO cũng như tại doanh nghiệp khác.

SASCO bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty sinh năm 1997.

Về sở hữu cổ phần, bà Trần Hồng Phượng và các cá nhân có liên quan được kê khai trong hồ sơ hiện không nắm giữ cổ phiếu SAS.

Ở chiều ngược lại, HĐQT SASCO quyết định miễn nhiệm bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm khỏi chức danh Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 1/11/2026. Sau khi quyết định có hiệu lực, bà Trâm không còn là người nội bộ của doanh nghiệp.

SASCO được thành lập năm 1993, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ thương mại sân bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm bán lẻ hàng miễn thuế, phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống, du lịch và vận chuyển hành khách.

Hiện ông Johnathan Hạnh Nguyễn giữ chức Chủ tịch HĐQT SASCO. Nhóm cổ đông liên quan đến gia đình doanh nhân này đang sở hữu hơn 46% vốn điều lệ công ty.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, SASCO ghi nhận doanh thu thuần gần 780 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm nhanh hơn doanh thu đã giúp lợi nhuận gộp tăng 8%, lên hơn 507 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 168 tỷ đồng, tăng 58% so với quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SASCO đạt 2.333 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 55%; lợi nhuận sau thuế đạt 539 tỷ đồng, tăng 64%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh tại sân bay Tân Sơn Nhất, SASCO đang định hướng mở rộng hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo nhận định của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, việc từng bước chuyển các hoạt động hàng không về Long Thành sẽ hình thành một thị trường mới với quy mô lớn hơn. Lượng hành khách qua sân bay này được dự báo có thể cao gấp nhiều lần so với sân bay Tân Sơn Nhất, nơi SASCO hiện tập trung phần lớn hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, SASCO đã xây dựng các kịch bản kinh doanh, đánh giá phương án đầu tư và chuẩn bị nguồn nhân lực tham gia khai thác tại sân bay mới. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu giành 40% thị phần tại đây.