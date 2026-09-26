Sắp xét xử vụ cán bộ xã đánh vợ dẫn đến tử vong

VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh phối hợp cùng Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án.

TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh đã quyết định đưa vụ án đối với bị cáo Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú tại xã Quảng Hà, TP Quảng Ninh) ra xét xử sơ thẩm công khai vào ngày 30/9/2026. Quý bị VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin vụ án, thời điểm xảy ra vụ việc, Quý là công chức văn hóa – xã hội thuộc UBND xã Đường Hoa. Tối 31/3/2026, sau khi uống rượu cùng đồng nghiệp, Quý trở về nhà. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã vì việc Quý đi ăn uống, về muộn. Cơ quan tố tụng xác định Quý đã dùng tay, chân đánh vợ là chị Đ.T.H.C vào nhiều vị trí trên cơ thể.

Sau đó, thấy vợ khó thở, choáng, Quý gọi người thân cùng đưa chị C đi cấp cứu. Kết quả giám định ban đầu xác định, chị C bị tổn hại sức khỏe 95%. Dù được điều trị, chị Đ.T.H.C tử vong ngày 4/6/2026.

Kết luận giám định xác định các chấn thương ở vùng đầu, ngực và lưng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Ban đầu Quý khai vợ bị ngã, sau đó thừa nhận đã đánh vợ.

Được biết, ngày 26/5/2017, Đinh Hững Quý từng bị TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh (nay là TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh) xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (đã chấp hành xong toàn bộ bản án).