Sắp xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười cùng 12 đồng phạm

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định, ngày 3/11/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười, về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”, quy định tại Điều 174 và Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hồ Quốc Thân khi chưa bị khởi tố.

Cùng vụ án, VKSND TP Hà Nội truy tố 12 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có 5 cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười, gồm: Hà Đình Hoàn (SN 1979), Đặng Hữu Mỳ (SN 1971), Đặng Đỗ Thu Nga (SN 1981), Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970) và Ngô Hùng Cường (SN 1978).

7 bị cáo còn lại gồm: Trần Quang (SN 1987) và Hồ Hữu Tường (SN 1972, cùng trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh); Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh); Huỳnh Thị Thúy Phượng (SN 1967, trú tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Ngọc Hải (SN 1962, trú tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh); Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Trịnh Anh Minh (SN 1960, trú tại phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Trần Thị Lê Na làm chủ tọa phiên tòa. Một Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một ngày.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu Nụ Cười và giữ chức Tổng Giám đốc. Thân chủ trương lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm tạo dựng uy tín, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua đồng tiền lượng tử QFS để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng cuối năm 2023, Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường tặng, giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS. Sau đó, Thân sử dụng Công ty Triệu Nụ Cười để huy động tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, nhằm thu hút thêm nhiều người góp tiền an sinh, mua đồng QFS.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc để hỗ trợ hoạt động của Công ty. Quá trình hoạt động, Thân cùng các đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS.

Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Mỗi đồng QFS TNCVN dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Để thúc đẩy việc bán đồng QFS, Thân chỉ đạo trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS cá nhân và từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Nhằm thu hút nhiều cá nhân, doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, từ tháng 4/2024, Thân cùng 5 Phó Tổng Giám đốc Công ty tổ chức quảng bá, đưa ra những thông tin không đúng sự thật bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cụ thể, tại buổi họp trực tuyến ngày 26/6/2024, theo chỉ đạo của Thân, Đặng Đỗ Thu Nga đã xây dựng kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó Tổng Giám đốc khác giới thiệu, quảng bá về đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.

Tại buổi họp, Nga giới thiệu Công ty Triệu Nụ Cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh, được tiếp cận nguồn vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia; Hồ Quốc Thân có chương trình “trợ duyên” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ ngày 13 đến 30/6/2024.

Ngoài ra, Nga còn quảng bá về xu hướng tiền lượng tử sẽ trở thành đồng tiền chung của thế giới, có vai trò trung gian giữa tiền giấy và tiền điện tử, tiến tới thay thế tiền giấy trong tương lai.

Bên cạnh việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với mức phí trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn sử dụng một năm.

Theo nội dung quảng bá, khách hàng sở hữu Thẻ An sinh được mua hàng ưu đãi hoặc miễn phí với giá trị 500.000 đồng mỗi tuần, vào thứ Bảy và Chủ nhật. Thẻ không giới hạn phạm vi địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua. Để tạo niềm tin cho khách hàng, Thân còn thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố.

Cũng theo cáo trạng, với các chính sách và nội dung quảng bá không đúng sự thật nêu trên, Hồ Quốc Thân cùng các đồng phạm đã thu hút nhiều khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng tiền lượng tử QFS TNCVN, với tổng số tiền thu được hơn 33 tỉ đồng.