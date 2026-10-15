Sắp xét xử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. (Ảnh: Bộ Công an)

Vụ án được xét xử công khai dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Lê Quang Chiều.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can về 4 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Cùng với cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, các bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và 3 thành viên góp vốn bị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên"và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Cấp phép khai thác vượt trữ lượng hơn 46.000m3 cát

Theo cáo trạng, năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh khai thác cát tại mỏ số 2, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (địa danh tại thời điểm xảy ra vụ việc), với trữ lượng 634.831m3.

Sau đó, quyền khai thác mỏ được chuyển cho Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Thanh Tâm. Đến cuối năm 2022, tổng sản lượng đã khai thác tại mỏ là 533.588,44m3, trữ lượng còn lại được xác định là 101.242,56m3 cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm, thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho các cổ đông Công ty Thiên An Phát.

Theo tài liệu điều tra, hợp đồng chuyển nhượng ghi giá trị hơn 2,59 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận, thống nhất là 62 tỷ đồng.

Hành vi mua bán trên khiến bị cáo Tâm bị kết luận trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát, thông qua quan hệ cá nhân đã gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Cáo trạng nêu ông Giang đồng ý và nói Tùng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết.

Ngày 10/11/2022, ông Giang ký Văn bản số 16866/UBND-CN, chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, mặc dù hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ các quy định.

Tiếp đó, ngày 20/12/2022, ông Giang ký Giấy phép số 135/GP-UBND, cho phép Công ty Thiên An Phát khai thác tại mỏ số 2 với trữ lượng 147.294m3 cát ở thể tự nhiên.

Cơ quan tố tụng xác định trữ lượng được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt là 46.051,44m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định lượng cát cấp phép vượt trữ lượng tại thời điểm ngày 20/12/2022 có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Gần 300 triệu đồng được chi để "bồi dưỡng" nhiều cựu cán bộ

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết việc chuyển nhượng quyền khai thác và cấp giấy phép cho Công ty Thiên An Phát, ông Lê Đức Giang cùng các cán bộ liên quan đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỷ đồng.

Trong đó, với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Giang được phân công giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cáo trạng xác định ông Giang trực tiếp ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ và giấy phép khai thác khoáng sản trái quy định.

Quá trình giải quyết hồ sơ, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, lễ, Tết cho các cá nhân liên quan. Theo cáo trạng, ông Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng và Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu đồng.

Bốn bị cáo đã nộp lại tổng 2,6 tỷ đồng, trong đó ông Giang cũng là người nộp lại nhiều nhất.

Đối với Phạm Văn Hoành và Nguyễn Thế Hùng, Cơ quan Công tố cáo buộc hai cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất cấp phép khai thác trái quy định, dẫn đến cấp phép vượt trữ lượng còn lại của mỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bị xác định đã làm trái nhiệm vụ được giao khi tham mưu, thẩm tra hồ sơ liên quan việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023-2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3.

Như vậy, Công ty Thiên An Phát khai thác trái phép hơn 434.000m3 có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định, nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này.

Hành vi che giấu của nhóm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.