Sắp xét xử nam thanh niên sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai, người sống sót được triệu tập

Ngày 28/9, TAND TP Đồng Nai cho biết dự kiến ngày 6/10 sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa được tổ chức công khai tại trụ sở TAND TP Đồng Nai, phường Trấn Biên. Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Đồng Nai giữ quyền công tố là ông Nguyễn Hoàng Phong.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa là luật sư Nguyễn Văn Cận. Phía bị hại có các luật sư Đậu Thị Quyên và Đỗ Ngọc Thanh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC.↵

Tòa cũng triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng một người làm chứng. Trong số này có Đ.T.P.A., 17 tuổi, người yêu cũ của Nguyễn Đức Anh và ông Nguyễn Viết Quang (40 tuổi), người duy nhất sống sót trong vụ án.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc P.A. chia tay Đức Anh. Chiều tối 2/9, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh nói về ý định sát hại người yêu cũ để trả thù. Sau cuộc nhậu, bị cáo nhờ một người bạn chở đi và nói dối rằng mình đi đòi nợ.

Trên đường đi, Đức Anh quay về phòng trọ lấy hung khí rồi yêu cầu bạn chở nhiều vòng quanh nhà P.A. để tìm cách đột nhập. Người bạn can ngăn và đưa Đức Anh về nhà.

Tuy nhiên, rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình đi xe máy trở lại khu vực nhà P.A. Sau khi bị cha của P.A. phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh rời đi. Sau đó, bị cáo phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. nên tìm cách đột nhập.

Hiện trường sự việc. Ảnh: CACC.

Đức Anh vào nhà ông Quang. Khi bị phát hiện, Đức Anh dùng hung khí truy sát ông Quang, sau đó lần lượt tấn công vợ và hai con của ông.

Vụ việc khiến vợ ông Quang cùng hai người con, một cháu 11 tuổi và một cháu 1 tuổi, tử vong tại chỗ. Ông Quang bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Quá trình điều tra, Đức Anh khai sau khi P.A. nói lời chia tay, bị cáo nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Trước đó, ngày 29/8, Đức Anh từng mang dao tìm đến nhà, đe dọa và yêu cầu P.A. lên xe đến khu vực rừng tràm thuộc phường Trị An. Tại đây, Đức Anh rút dao và có ý định sát hại P.A. Tuy nhiên, sau khi P.A. van xin và đề nghị cho cả hai thêm cơ hội hàn gắn, Đức Anh tạm dừng ý định.

Sau đó, P.A. vẫn quyết định chia tay. Đến ngày 3/9, Đức Anh tiếp tục thực hiện ý định trả thù nhưng đã đột nhập nhầm vào nhà hàng xóm của gia đình P.A., dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong và một người bị thương nặng.

Cơ quan tố tụng sẽ xem xét các tình tiết của vụ án tại phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 6/10.