Sắp xét xử 'đại gia' xăng dầu Chu Thị Thành

23 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Cty Thiên Minh Đức); Lê Thanh An (Phó TGĐ Cty Thiên Minh Đức); Mai Anh Tuyên (Phó TGĐ Cty Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh Cty Thiên Minh Đức)… Các bị cáo bị xét xử về tội Tham ô tài sản; Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, Cty Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa (biệt danh “Khoa kim cương”, “Khoa Nam Phi” (22,77%). Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Cty Thiên Minh Đức mở tài khoản tại 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của Cty.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu của Cty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn. Điều này nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư cho các Dự án của Cty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG. Sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng, đồng thời thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng/lít xăng dầu.

Nữ "đại gia" xăng dầu Chu Thị Thành (trên cùng, bên trái) và một số bị cáo liên quan. Ảnh: Bộ Công an.

Thực hiện chủ trương của bà Chu Thị Thành, cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán tại chi nhánh liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên. Tiền sau đó được rút ra nhập quỹ Cty Thiên Minh Đức, hợp thức bằng Phiếu thu ghi nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến 2022, Cty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị nhưng không xuất hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, Cty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG. Tổng số tiền Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo cáo trạng, cũng trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Cty Thiên Minh Đức xuất bán 153 hóa đơn khống, số lượng khoảng 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Để che giấu việc mua bán hóa đơn khống, Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Cty Thiên Minh Đức) chỉ đạo cấp dưới, yêu cầu khách hàng mua hóa đơn khống phải chuyển đủ số tiền ghi trên hóa đơn khống vào tài khoản Thiên Minh Đức. Sau đó, để trả lại tiền cho khách mua hóa đơn khống, bị cáo Liên và Chu Thị Thành ký séc để thủ quỹ rút tiền từ ngân hàng, giao trực tiếp cho khách hoặc nộp vào tài khoản cá nhân do khách hàng chỉ định. Việc trả lại tiền hàng mua khống nêu trên được hợp thức bằng chứng từ “Rút tiền tài khoản về nhập quỹ”.

Quá trình điều tra, bị cáo Chu Thị Thành cùng các bị cáo khác đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại liên quan Cty Thiên Minh Đức. Trong đó, bị cáo Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.