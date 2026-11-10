Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hoà, (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Cùng hầu tòa với Phạm Thị Hoà là các bị cáo: Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Phạm Thị Hoà và cơ sở kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Các bị cáo đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên bán hàng rồi đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Sen Tài Thu mà Hương và Linh không đúng sự thật để các nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư nội dung: Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…, khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Hương và Linh đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn. Tuy nhiên thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hoà tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hoà, Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Số tiền hơn 988 tỷ đồng còn lại, Phạm Thị Hòa và đồng phạm chiếm đoạt hết.

Phạm Thị Hòa và đồng phạm.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Phạm Thị Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, hai bị cáo không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho Nguyễn Thị Lan Hương, nhưng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan và Tú đưa cho luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.