Sắp xét xử cựu Chủ tịch Công ty TNHH Cửu Long Phát cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng

Ngày 09/11, theo thông tin từ TAND TPHCM, ngày 18/11 sẽ mở phiên tòa xét xử Dương Thanh Cường (SN 1966, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cửu Long Phát) cùng Phạm Hoàng Thọ (SN 1959, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cửu Long Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan vụ án, ba cựu cán bộ của ngân hàng A. Chi nhánh 6 là Hồ Đăng Trung (SN 1953, cựu Giám đốc), Hồ Văn Long (SN 1976, cựu Trưởng phòng tín dụng) và Trương Nhật Quang (SN 1980, cựu cán bộ tín dụng) cũng bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Dương Thanh Cường

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên làm chủ tọa, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố là kiểm sát viên Hồ Thị Ngọc Ánh. Tòa án cũng triệu tập sáu cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có tám luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Đáng chú ý, Dương Thanh Cường là người có nhiều tiền án và hiện đang chấp hành hình phạt tù chung thân tổng hợp từ các bản án trước đó. Năm 1996, Cường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân và trốn thuế. Cùng năm, Cường tiếp tục bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 10 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 20 năm tù. Ngày 1/2/2005, Cường được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Tuy nhiên, sau khi được trở về, Cường tiếp tục vướng vào nhiều vụ án. Trong các năm 2015, 2016, 2018 và 2020, bị cáo lần lượt bị các tòa án tuyên phạt những mức án nghiêm khắc, trong đó có nhiều bản án tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 17/4/2026, TAND TPHCM tiếp tục tuyên phạt Cường 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt từ các bản án, Cường phải chấp hành án tù chung thân.

Nâng khống giá trị tài sản để vay 111 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Ngân hàng A- Chi nhánh 6. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009, chi nhánh này đã cho các công ty do Dương Thanh Cường thành lập vay tổng cộng hơn 1.335 tỷ đồng. Những khoản vay liên quan đến các công ty Thanh Phát, Tấn Phát và Tân Đại Phát đã được điều tra, xét xử trong các vụ án khác. Riêng khoản vay của Công ty Cửu Long Phát tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Công ty Cửu Long Phát do Dương Thanh Cường thành lập, Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn Phạm Hoàng Thọ được thuê làm Giám đốc. Tháng 10/2008, Cường sử dụng pháp nhân công ty này lập hồ sơ đề nghị ngân hàng A- Chi nhánh 6 cho vay vốn để thực hiện dự án khu căn hộ, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê.

Ngày 16/10/2008, Ngân hàng A- Chi nhánh 6 ký hợp đồng tín dụng với Công ty Cửu Long Phát, cấp hạn mức 150 tỷ đồng. Thực tế, ngân hàng đã giải ngân hai lần với tổng số tiền 111 tỷ đồng.

Để được giải ngân khoản vay đầu tiên 54 tỷ đồng, Cường thỏa thuận mua hai thửa đất tại số 256A và 258 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM, của ông H.V.A. và bà N.T.M.T. với giá thực tế 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Cường, hai hợp đồng mua bán được lập với tổng giá trị lên đến 72 tỷ đồng, đứng tên bên mua là Công ty Cửu Long Phát.

Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp, ngày 16/10/2008, các cán bộ ngân hàng ở Chi nhánh 6 xác định giá trị hai tài sản bảo đảm là 72 tỷ đồng và tiến hành giải ngân 54 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, theo chỉ đạo của Cường, Phạm Hoàng Thọ chuyển toàn bộ khoản vay vào tài khoản cá nhân của Vũ Hưng Bình tại một ngân hàng. Trong đó, 44 tỷ đồng được rút tiền mặt giao cho Cường, 10 tỷ đồng còn lại chuyển vào tài khoản Công ty CP Việt Liên Á.

Trong khi đó, theo lời khai của ông A, bà T, hai người chỉ nhận được 20 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng đất, còn bị nợ 3 tỷ đồng tiền gốc và 380 triệu đồng tiền lãi phát sinh. Hai người cũng khẳng định chữ ký trên giấy đề nghị thanh toán ngày 15/10/2008 không phải của ông A.

Đối với khoản giải ngân thứ hai 57 tỷ đồng, Cường tiếp tục chỉ đạo lập Hợp đồng giao khoán số 18/HĐ/2008 giữa Công ty Cửu Long Phát và Trần Quốc Cường nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Theo lời khai của Dương Thanh Cường, Trần Quốc Cường chỉ là nhân viên bảo vệ, trông giữ xe cho công ty và không biết nội dung hợp đồng được lập mang tên mình.

Ngoài ra, Dương Thanh Cường nhờ Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Việt Remax, sử dụng tám tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp này làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Tổng giá trị tám tài sản được cán bộ ngân hàng xác định là hơn 77,1 tỷ đồng.

Ngày 24/10/2008, Ngân hàng A- Chi nhánh 6 giải ngân 57 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Trần Quốc Cường. Sau đó, 22 tỷ đồng được rút tiền mặt để Dương Thanh Cường sử dụng trả các khoản nợ khác; 35 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Trương Hoàng Lương, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long, để mua cổ phần ngân hàng này.

Thừa nhận vi phạm quy trình cho vay

Trong quá trình thẩm định và giải ngân khoản vay cho Công ty Cửu Long Phát, các cán bộ ngân hàng Chi nhánh 6 đã vi phạm nhiều quy định về hoạt động tín dụng. Tại thời điểm xét duyệt cho vay, dự án khu căn hộ, trung tâm thương mại Cửu Long mới được UBND quận Bình Tân (cũ) thống nhất về vị trí khu đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, các cán bộ ngân hàng xác định giá trị tài sản bảo đảm chủ yếu dựa trên giấy tờ do khách hàng cung cấp, không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định. Việc trình nâng mức phán quyết cho vay 150 tỷ đồng cũng được thực hiện trước khi ngân hàng nhận được hồ sơ đề nghị vay vốn của doanh nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Đăng Trung khai rằng việc tạo điều kiện cho các công ty của Dương Thanh Cường vay vốn xuất phát từ chỉ đạo của Nguyễn Thế Bình, khi đó là quyền Tổng Giám đốc ngân hàng A. Trung cho biết đã yêu cầu Hồ Văn Long hoàn thiện thủ tục cho các doanh nghiệp của Cường vay vốn và cho rằng bản thân thực hiện việc xét duyệt dưới áp lực từ chỉ đạo này.

Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang cũng thừa nhận đã không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định hồ sơ, xác định giá trị tài sản bảo đảm và kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân. Cả hai khai làm theo sự chỉ đạo của cấp trên và không được hưởng lợi từ các khoản vay.

Trong khi đó, Dương Thanh Cường khai nhận đã nâng khống giá trị hai thửa đất từ 23 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng để được vay vốn nhiều hơn; đồng thời chỉ đạo Phạm Hoàng Thọ ký các hợp đồng, giấy tờ vay vốn và thực hiện việc nhận, chuyển tiền theo yêu cầu của mình.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cáo trạng xác định Dương Thanh Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, lập khống hợp đồng giao khoán và chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn để ngân hàng A- Chi nhánh 6 giải ngân 111 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 71,7 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, chưa đủ căn cứ xác định ông H.V.A., bà N.T.M.T., Vũ Hưng Bình, Trần Quốc Cường, Trương Hoàng Lương và Nguyễn Minh Hiếu đồng phạm với Dương Thanh Cường do chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh những người này biết rõ thủ đoạn gian dối và mục đích chiếm đoạt tài sản. Đối với Nguyễn Thế Bình, quá trình điều tra chưa thu thập được chứng cứ đầy đủ để xem xét trách nhiệm hình sự.