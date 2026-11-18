Ngày 25/11, TAND khu vực 4 Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1985, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, trong quá trình tham gia giao thông, Chiến gây tai nạn liên hoàn khiến 6 ô tô, 1 mô tô hư hỏng và nhiều người bị thương.

Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 4, khoảng 23h25’ ngày 25/3/2026, Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô hiệu Lexus RX300 ở gần khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (Hà Nội). Khi đó, ngay phía trước xe của Chiến, ô tô do anh Lê Thành T điều khiển, chở chị Lê Thảo H (cùng ở Hà Nội) đang dừng chờ đèn đỏ và đã hạ phanh tay.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Do mệt và buồn ngủ nên Chiến không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát, đã điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe ô tô của anh T. Thấy ô tô phía sau va chạm, chị H xuống xe, ra hiệu cho anh T đánh lái sang phải tránh xe phía sau.

Vừa lúc đó, tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Chiến điều khiển ô tô nhấn ga đâm vào đuôi xe của anh T rồi vọt thẳng sang làn đường ngược chiều. Tiếp đó, Chiến điều khiển ô tô đâm vào phần hông phía sau bên trái một chiếc ô tô do anh Nguyễn Mạnh H (ở Hà Nội) điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào xe máy Honda Wave do anh Chu Thanh H (ở Hà Nội) điều khiển, khiến anh này bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Sau khi đâm vào xe máy của anh H, ô tô của Chiến tiếp tục va chạm vào phần hông đầu xe bên phải một ô tô khác do anh Phạm Hùng D (ở Hà Nội) điều khiển. Cú đâm khiến xe Lexus do Chiến điều khiển bị lật ngang, văng theo đà và va chạm vào phần đầu bên phải ô tô do anh Lê Quang Đ (ở Hà Nội) điều khiển.

Va chạm khiến ô tô của anh Đ bị lực tác động mạnh đẩy về sau, tiếp tục va với ô tô do anh Phạm Thành T (ở Hà Nội) điều khiển rồi dừng lại. Còn xe Lexus của Chiến bị lật ngửa.

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến anh Chu Thanh H và anh Nguyễn Minh Đ bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh Chu Thanh H bị thương tích 76%, gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối…

Về phía anh Nguyễn Minh Đ, anh bị thương tích 23%. Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng với tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình Chiến đã bồi thường thiệt hại cho 6 bị hại, trong đó mua lại ô tô bị hư hại nặng của anh Lê Quang Đ; bồi thường và khắc phục, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe, sơn xe cho anh Nguyễn Mạnh H…

Riêng đối với bị hại Chu Thanh H, Chiến chưa bồi thường. Anh Chu Thanh H yêu cầu Chiến bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng gồm: tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe…