Sắp xét xử 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. 2 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 65 bị cáo, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về 3 tội danh gồm: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ”. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường và Ngô Văn Vinh (đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tàng trữ trái phép chất ma túy; đánh bạc.

15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông là hai người xuyên suốt nhiều hành vi trong vụ án. Mai Anh thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ năm 2016 và 2020 nhưng bị cáo buộc nhiều lần trốn viện để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Viện Kiểm sát xác định, Mai Anh và Đông đã đưa tiền, tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được sinh hoạt tự do tại Viện. Mai Anh được bố trí buồng điều trị riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa 2 con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng. Đông cũng được tự do ra vào, ăn ở và sinh hoạt tại đây.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hàng tháng từ 1 đến 10 triệu đồng để làm ngơ cho người chữa bệnh bắt buộc trốn viện và che giấu thông tin khi cơ quan điều tra xác minh. Một số nhân viên bảo vệ cũng bị cáo buộc nhận tiền để mở cổng, giúp Mai Anh trốn viện 37 lần và Đông 11 lần.

Không dừng lại ở việc bao che trốn viện, cán bộ y tế ở đây bị cáo buộc trực tiếp phạm tội cùng bệnh nhân, cùng dùng ma túy, đánh bạc... Tối 7/6/2025, tại bãi biển Sầm Sơn, Công an bắt quả tang Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang bay lắc, có điều dưỡng Trần Quốc An tham gia hút cần sa, uống “nước vui” do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần. Trong khi 14 nhân viên, cán bộ của Viện cũng đang nghỉ dưỡng ở khách sạn cạnh đó.

Khám xét khẩn cấp buồng bệnh của Đông và Mai Anh trong Viện, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều loại ma túy cùng các bộ tẩu hút tự tạo.

Trong vụ án này, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, trong đó số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng...

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.