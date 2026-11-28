Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng

Ngày 27/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Bộ Chính trị yêu cầu tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Việc hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm được xác định là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy. Thời hạn hoàn thành kiểm chứng, xác nhận dữ liệu và xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền là trước ngày 30/11/2026.

Xác định biên chế căn cứ vào từng vị trí việc làm (ảnh minh họa).

Cũng trong ngày 27/11, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan rà soát, kiểm chứng, đối chiếu toàn diện và xuyên suốt dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; phải hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch" và sát với thực tế.

Tại hội thảo ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu rõ việc xác định biên chế phải dựa trên vị trí việc làm, gắn với chuyển đổi số, mức độ phức tạp của công việc và các yếu tố đặc thù, tuyệt đối không thực hiện theo hướng cào bằng.

Quá trình này cũng phải tính đến đặc điểm của từng đơn vị hành chính, quy mô dân số và điều kiện thực tiễn. Vì vậy, không thể áp dụng cùng một cơ chế xác định biên chế đối với một đơn vị ở Cao Bằng và một đơn vị ở Hà Nội.

Đối với nhiệm vụ tinh giản biên chế, ông lưu ý cần có lộ trình phù hợp, đồng thời gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong điều kiện hạ tầng chuyển đổi số và dữ liệu chưa hoàn thiện, một số công đoạn vẫn chưa thể cắt giảm nhân lực ngay lập tức.

Chuyển từ quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực

Ông Vũ Hải Nam - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - cho biết trong thời gian tới, công tác quản lý biên chế sẽ có sự thay đổi về phương thức tiếp cận, chuyển dần theo hướng quản trị nguồn nhân lực. Trong đó, vị trí việc làm được xác định là trung tâm của cải cách chế độ công vụ. Công tác quản lý biên chế sẽ chuyển sang phương thức quản trị nhân lực, lấy dữ liệu làm căn cứ quan trọng để xác định nhu cầu và phân bổ nguồn lực.

Dựa vào các yếu tố đặc thù để xác định biên chế.

Theo ông Nam, dữ liệu vị trí việc làm được các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật trong hơn một tháng qua mới chỉ là “dữ liệu ban đầu”. Việc xác định nhu cầu nhân lực không thể chỉ dựa vào số liệu tại một thời điểm mà còn phải theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ qua nhiều năm.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đang đề nghị các bộ bóc tách nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và thời gian hao phí theo từng nhóm để làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực.

Đối với tổ chức hành chính, nhiệm vụ được phân thành 4 nhóm chính, gồm: Tham mưu chiến lược; hướng dẫn, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, giám sát; tổ chức thực thi và quản trị nội bộ.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nhiệm vụ được chia thành 2 nhóm: phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Tuy nhiên, việc phân tích dữ liệu để xác định nhu cầu nhân lực cần có phương pháp phù hợp với tính chất của từng nhóm nhiệm vụ, không thể áp dụng một cách tính chung cho tất cả. Chẳng hạn, đối với nhóm nhiệm vụ tham mưu chiến lược như xây dựng luật, nghị định, cơ chế, chính sách, việc phân định mức độ quan trọng giữa các bộ, ngành là vấn đề không đơn giản. Bộ Nội vụ sẽ tiến hành phân tích sâu dữ liệu nhằm bảo đảm tính tương quan chung.

Riêng đối với nhóm nhiệm vụ tổ chức thực thi, chẳng hạn như giải quyết thủ tục hành chính, khối lượng công việc có thể được lượng hóa. Tuy nhiên, quá trình xác định nhu cầu nhân lực vẫn phải tính đến những thay đổi phát sinh khi thủ tục hành chính được cắt giảm hoặc thẩm quyền được phân cấp.