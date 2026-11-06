Sắp xếp trường nghề, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động miền núi

Đặc biệt, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang vào Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang mở ra cơ hội kết hợp thế mạnh đào tạo, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Từ ngày 1/10/2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tại Bắc Ninh chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Theo phương án sắp xếp được phê duyệt, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn giảm từ 10 xuống còn 4, gồm ba trường cao đẳng và một trường trung cấp nghề. Việc sắp xếp nhằm khắc phục tình trạng nguồn lực phân tán, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy năng lực đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất. Qua đó, tạo điều kiện phát triển các ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu doanh nghiệp, tăng cường thực hành, thực tập và kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Tuy nhiên, quy mô đào tạo lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới trong quản lý, đồng bộ chương trình, bố trí nhân sự và khai thác cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm hoạt động học tập của người học không bị gián đoạn.

Điển hình là Trường Cao đẳng Bắc Ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập năm trường, gồm Trường Cao đẳng Bắc Giang, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh và hai trường trung cấp thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Sau sáp nhập, trường có hơn 5.000 sinh viên, khoảng 300 cán bộ, giảng viên, nhân viên, với một trụ sở chính và năm địa điểm đào tạo, có nơi cách nhau tới 30 km. Quy mô lớn, ngành nghề đa dạng đòi hỏi nhà trường tổ chức đào tạo linh hoạt, phát huy thế mạnh từng cơ sở và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Ninh cho biết, ngay sau sáp nhập, nhà trường tập trung ổn định tổ chức, xây dựng đề án vị trí việc làm và bố trí nhân sự phù hợp với năng lực, chuyên môn, điều kiện thực tế. Đồng thời, trường chú trọng đổi mới quản trị, mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động và đối tác quốc tế.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc mở rộng liên kết với doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học tiếp cận môi trường sản xuất, tăng cơ hội thực hành, thực tập và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

Sinh viên ngành y thực hành trên mô hình giải phẫu cơ thể người tại cơ sở đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Bắc Ninh (Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh trước sáp nhập).

Kết nối đào tạo nghề với nhu cầu việc làm vùng miền núi

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang được sáp nhập nguyên trạng vào Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang, nâng quy mô học sinh, sinh viên và học viên của nhà trường trong năm học 2026–2027 lên hơn 11.000 người.

Việc hợp nhất hai cơ sở mở ra khả năng kết hợp thế mạnh đào tạo kỹ thuật công nghiệp với kinh nghiệm đào tạo nghề phục vụ lao động khu vực miền núi. Đây là điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa ngành nghề, khai thác hiệu quả cơ sở thực hành và mở rộng cơ hội học nghề cho nhiều nhóm đối tượng.

Trước sáp nhập, Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang triển khai đào tạo các nghề như điện tử công nghiệp, may thời trang, công nghệ ô tô và hàn, gắn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Tháng 9/2024, trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 73 sinh viên cao đẳng liên thông, với 100% sinh viên dự thi đủ điều kiện tốt nghiệp. Tại chương trình tư vấn, tuyển dụng được tổ chức ngay sau đó, 60 sinh viên tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo, số còn lại đã có việc làm từ trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc đưa doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào hoạt động tư vấn, tuyển dụng tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giúp người học tiếp cận thị trường lao động ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang có thế mạnh đào tạo các nghề kỹ thuật như điện công nghiệp, điện tử, cơ điện tử, công nghệ ô tô, hàn và cắt gọt kim loại. Nhà trường chú trọng tăng thời gian thực hành, liên kết doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ và yêu cầu sản xuất thực tế.

Sự kết hợp giữa hai cơ sở được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với nhiều nhóm người học. Đối với thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi, việc tiếp cận ngành nghề phù hợp, được trang bị kỹ năng thực hành, tư vấn hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng có ý nghĩa thiết thực, giúp mở rộng lựa chọn việc làm, từng bước ổn định thu nhập.

Ông Nguyễn Công Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang cho biết, ngay trong quá trình sáp nhập, tổ chức đảng và lãnh đạo hai trường đã phối hợp, thống nhất các quyết sách nhằm ổn định hoạt động. Đến nay, việc dạy và học tại hai địa điểm diễn ra bình thường, không phát sinh vấn đề đáng quan ngại. Đội ngũ viên chức, người lao động của hai trường đánh giá tích cực về chủ trương sáp nhập.

Để phát huy hiệu quả lâu dài, nhà trường cần tiếp tục rà soát ngành nghề, đánh giá nhu cầu học nghề của từng nhóm lao động, tăng cường liên kết doanh nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm sau đào tạo. Đặc biệt, đối với lao động vùng miền núi, các hình thức đào tạo cần phù hợp với điều kiện đi lại, trình độ và nhu cầu thực tế, giúp người học có khả năng tìm được công việc phù hợp.

Hướng tới đào tạo nghề gắn với sinh kế bền vững

Theo định hướng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, đào tạo nghề không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng mà phải gắn với giải quyết việc làm, phù hợp nhu cầu người lao động và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 về phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ sở để các hoạt động đào tạo nghề gắn chặt hơn với sinh kế và thị trường lao động.

Việc sắp xếp hệ thống trường nghề tại thành phố Bắc Ninh tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng liên kết doanh nghiệp. Hiệu quả sáp nhập không chỉ thể hiện ở việc tinh gọn bộ máy mà còn ở khả năng giải quyết việc làm sau đào tạo. Đặc biệt, cần chú trọng hỗ trợ học nghề, tư vấn hướng nghiệp và kết nối tuyển dụng cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp người học lựa chọn nghề phù hợp, nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.