Sắp xếp trường nghề gắn với thị trường lao động

Phù hợp định hướng phát triển

Trước khi thực hiện sắp xếp, thành phố Bắc Ninh có 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 6 trường cao đẳng và 4 trường trung cấp. Những năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn nhiều đầu mối, quy mô hoạt động, ngành nghề đào tạo và năng lực của các trường chưa đồng đều.

Giờ học thực hành tại Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.

Một số cơ sở có ngành nghề, lĩnh vực đào tạo có khả năng bổ trợ, liên thông nhưng nguồn lực phân tán, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí đội ngũ chưa tập trung. Trong khi đó, thành phố Bắc Ninh đang là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp năng động. Cùng với hệ thống các khu công nghiệp quy mô lớn thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia, Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất điện tử, công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo của vùng đồng bằng sông Hồng. Bởi vậy, thành phố đang đứng trước yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, UBND thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể về chức năng, nhiệm vụ, quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại phù hợp với định hướng của Trung ương và thành phố.

Đến nay, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Sau sắp xếp, Bắc Ninh còn 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 6 cơ sở, tương đương giảm 60%. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hiện nay gồm 3 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Bắc Ninh; Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh; Trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang) thuộc UBND thành phố Bắc Ninh và 1 Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng, là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Tái cấu trúc các nhóm ngành

Bước đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vận hành theo mô hình mới đã hình thành hệ thống quản trị thống nhất, linh hoạt xử lý đặc thù của từng phân hiệu, học viên đều được bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp. Các trường xác định chiến lược phát triển mới là đào tạo ngành nghề cốt lõi, tập trung nguồn lực đầu tư trọng điểm và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên.

Đến nay, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh còn 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 6 cơ sở, tương đương giảm 60%.

Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Miền núi Bắc Giang vào Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. Ông Nguyễn Công Thông, Hiệu trưởng cho biết: “Cùng với ổn định bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên phù hợp ở các khoa, phòng để chủ động bố trí giảng dạy, giảm biên chế gián tiếp. Nhà trường ưu tiên nguồn lực cho các nhóm ngành trọng điểm như: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, điện tử công nghiệp, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, chủ động đổi mới chương trình giảng dạy, lấy mức độ hài lòng của thị trường lao động và doanh nghiệp làm thước đo”. Nhà trường phấn đấu tăng sức hút đối với người học không chỉ trên địa bàn thành phố mà còn ở các khu vực lân cận, nâng cao thương hiệu địa phương trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo quốc tế và nhu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn mới.

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không dừng ở việc hình thành một bộ máy lớn hơn mà là tổ chức lại hoạt động để nguồn lực được sử dụng hiệu quả. Trường Cao đẳng Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh và Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh vào Trường Cao đẳng Bắc Giang. Việc sắp xếp nhiều trường, nhiều ngành theo hướng đa ngành đòi hỏi Trường Cao đẳng Bắc Ninh phải thành lập các khoa, phòng khoa học, tính đến yếu tố tương đồng về chuyên ngành và chú trọng tái cấu trúc các nhóm ngành, bảo đảm tính chuyên sâu, đặc thù ngành nghề để tạo thuận lợi cho quản lý, đào tạo và phát triển. Sau sắp xếp, nhà trường triển khai đào tạo 10 ngành nghề trình độ cao đẳng, 10 ngành nghề trình độ trung cấp và 21 ngành nghề sơ cấp, trong đó có nhiều ngành nghề trọng điểm. Quy mô tuyển sinh giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 11 nghìn học viên”.

Thời gian tới, các trường nghề tập trung cơ cấu, tổ chức lại các khoa, phòng, nâng chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, các doanh nghiệp để đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp cho người học. Trong đó, những ngành tuyển sinh hấp dẫn sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời mở rộng các ngành mới, ngành thiếu nhân lực và dừng tuyển sinh các ngành ít người học.