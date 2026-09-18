Sắp xếp trường lớp: Kiện toàn mạng lưới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập

Sắp xếp phù hợp thực tiễn

Sau sáp nhập, số cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phủ Lý giảm từ 20 xuống còn 9 trường, góp phần tinh gọn mạng lưới trường học.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Phủ Lý được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện và Trường Trung học cơ sở Trần Phú. Sau sáp nhập, trường có 50 lớp với hơn 2.000 học sinh và 92 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trước quy mô lớn, nhà trường tập trung ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất, linh hoạt phù hợp từng phân hiệu, bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ngoại ngữ, phát triển kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó tạo môi trường học tập thuận lợi và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú thông tin, sau sáp nhập, nhà trường tập trung phát huy thế mạnh chuyên môn của từng cán bộ, giáo viên và tăng cường phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các điểm trường. Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt động giáo dục và nâng cao hiệu quả dạy học.

Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục ở phường Phủ Lý giảm từ 20 xuống còn 9 trường. Đây là bước điều chỉnh lớn nhằm tổ chức lại mạng lưới trường học theo quy mô dân số, số lượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất hiện có, qua đó khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, tạo điều kiện để các nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức dạy học.

Không chỉ tại khu vực đô thị, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở vùng nông thôn, miền núi cũng được thực hiện theo hướng linh hoạt, sát thực tế. Tại xã miền núi Nho Quan, sau sắp xếp, số trường học giảm từ 12 xuống còn 6, tương ứng giảm 50% đầu mối. Cùng với đó, địa phương chú trọng bố trí, sử dụng đội ngũ theo hướng phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của từng trường, từng điểm trường.

Sau sắp xếp, xã Nho Quan giảm 50% đầu mối trường học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục.

Bà Trần Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Phong nêu rõ, nhà trường đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình sắp xếp, chủ động phân công nhiệm vụ phù hợp. Đội ngũ thầy cô và cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, nhanh chóng thích nghi với yêu cầu mới và duy trì nền nếp dạy học.

Chính quyền xã Nho Quan tập trung chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị và nhân lực, bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì ổn định sau sắp xếp. Các trường học chủ động phân bổ, điều chuyển cán bộ quản lý sang làm nhiệm vụ giảng dạy ở những vị trí phù hợp; rà soát đội ngũ giáo viên, bố trí, điều chuyển giữa các điểm trường và những nơi còn thiếu. Cách làm này góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp cục bộ, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, hạn chế việc mất cân đối giữa các cơ sở giáo dục.

Ông Lê Trần Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Nho Quan cho biết, địa phương xác định việc sắp xếp trường lớp phải gắn với điều kiện thực tế, không chạy theo mục tiêu giảm đầu mối đơn thuần. Từ đó, nguồn lực giáo dục được sử dụng hiệu quả hơn, góp phần xây dựng mạng lưới trường lớp tinh gọn, hợp lý, phù hợp đặc điểm từng địa bàn và tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới.

Tinh gọn, nâng cao chất lượng

Sau sắp xếp, xã Nho Quan giảm 50% đầu mối trường học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục.

Trước sắp xếp, Ninh Bình có 1.413 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, số đầu mối giảm 57%, chủ yếu ở các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND cấp xã. Việc giảm mạnh số đầu mối góp phần khắc phục tình trạng tổ chức bộ máy cồng kềnh, phân tán nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành hoạt động giáo dục.

Việc sắp xếp tác động đến hơn 9.000 cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ, trong đó giảm khoảng 827 hiệu trưởng, 2.000 phó hiệu trưởng, 3.800 tổ trưởng, phó tổ trưởng và 2.500 vị trí hỗ trợ giáo dục. Vì vậy, bố trí, sắp xếp đội ngũ là khâu then chốt, cần thực hiện thận trọng, công khai, phù hợp thực tiễn, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định.

Việc thay đổi vị trí công tác và mô hình quản lý có thể phát sinh tâm tư trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Vì vậy, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phương án sắp xếp nhân sự được UBND tỉnh phê duyệt, quy định rõ nguyên tắc và quy trình thực hiện. Tại các trường mới thành lập, hiệu trưởng được lựa chọn theo quy trình, tiêu chí và thang điểm 100; các cán bộ quản lý còn lại được bố trí phù hợp, thực hiện chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định. Đối với giáo viên và nhân sự hỗ trợ dôi dư, địa phương thực hiện điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, bố trí lại vị trí việc làm phù hợp hoặc áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Cách làm này vừa góp phần sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, vừa từng bước khắc phục tình trạng thiếu, thừa nhân lực cục bộ giữa các cơ sở giáo dục.

Mạng lưới trường học trên địa bàn xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình được sắp xếp phù hợp với quy mô dân số, số lượng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm ổn định hoạt động giáo dục, trong đó cơ bản giữ nguyên các điểm trường, học sinh đang học ở đâu vẫn tiếp tục học tại đó. Điểm thay đổi chủ yếu nằm ở phương thức quản trị và tổ chức bộ máy. Vì vậy, người đứng đầu các cơ sở giáo dục mới phải chủ động đổi mới cách điều hành, phân bổ nguồn lực và tổ chức chuyên môn linh hoạt, phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế.

Tinh gọn bộ máy giáo dục tại Ninh Bình đang được triển khai gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục. Việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ góp phần giảm đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực mà còn hướng tới xây dựng môi trường giáo dục ổn định, lấy học sinh làm trung tâm, tạo nền tảng đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong tình hình mới.