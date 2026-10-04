Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

Sau khi các đầu mối được thu gọn, việc bố trí con người, phân định công việc và đánh giá hiệu quả thực thi đang tiếp tục được đặt ra trong quá trình vận hành bộ máy mới.

Các tiết học tại Trường THCS Tích Sơn, tỉnh Phú Thọ giúp học sinh tiếp cận bài học dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN

Sắp xếp, bố trí lại nhân sự

Ngày 3/10, phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết 37/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, đến nay số trường mầm non, phổ thông đã giảm 50,6%, số cán bộ quản lý giảm 37%; khoảng 25.000 cán bộ quản lý được bố trí sang làm giáo viên. Tuy nhiên, cùng với kết quả này là những vấn đề phát sinh: một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng không đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại, trong khi biên chế ở một số nơi chưa đáp ứng định mức.

Ông đã đề nghị các địa phương tiếp tục điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và tinh gọn mạng lưới trường lớp từ 1.156 xuống còn 406 cơ sở giáo dục công lập (giảm 64,88%), ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đang vận hành một hệ thống quy mô lớn với 749 phân hiệu.

Quy mô quản lý mở rộng cùng mạng lưới nhiều phân hiệu đã đặt đội ngũ giáo viên trước khối lượng công việc và trách nhiệm nặng nề hơn. Thành phố hiện có 33.903 giáo viên công lập nhưng còn thiếu 2.166 biên chế so với định mức; 1.125 vị trí cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp đã được xử lý bằng nhiều cách, trong đó 877 người chuyển sang trực tiếp giảng dạy. Để ổn định nhân sự, UBND thành phố đã giao 2.094 chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tuyển dụng 309 giáo viên, nhân viên cho các đơn vị trực thuộc Sở.

Câu chuyện bố trí lại nhân sự cũng diễn ra ở cấp xã. Phú Thọ đã điều động, biệt phái 627 cán bộ về cấp xã, tập trung cho những lĩnh vực cần nhiều chuyên môn như tài chính, kế hoạch, công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng - giao thông, y tế và giáo dục. Sau hơn một năm hợp nhất, địa phương tiếp tục rà soát những vấn đề về thủ tục, dữ liệu, hạ tầng số và chất lượng đội ngũ.

Bộ máy mới, cách vận hành mới

Cùng với việc bố trí lại nhân sự, cách vận hành ở cơ sở cũng đang được điều chỉnh. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, các xã, phường xử lý hồ sơ trực tuyến đạt gần 90%, nhưng có sự chênh lệch đáng kể giữa khu vực đô thị và nông thôn. Thành phố dự kiến tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho các xã khu vực nông thôn, miền núi và xây dựng bộ tiêu chí mới để đánh giá theo hướng dựa trên minh chứng, phản ánh thực chất hơn kết quả tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cũng chỉ ra những chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số trước đây chưa sát với thực tế, nhất là tại xã, phường; điều kiện giữa khu vực thành thị với nông thôn, miền núi không đồng đều. Thành phố sẽ điều chỉnh bộ chỉ số theo hướng chú trọng hiệu quả phục vụ.

Sau hơn một năm hợp nhất, Phú Thọ tiếp tục rà soát những vấn đề phát sinh trong vận hành. Hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị tại một số cơ quan chưa đồng bộ; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế. Người dân, doanh nghiệp ở một số nơi vẫn phải đi lại nhiều lần; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến và mức độ chủ động nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp. Việc số hóa hồ sơ chưa gắn chặt với khai thác, tái sử dụng dữ liệu. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về kỹ năng số, năng lực thực thi và phối hợp; phân cấp, phân quyền và quy trách nhiệm ở một số nơi chưa thật sự rõ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu thông tin, tỉnh đang gắn cải cách hành chính với sắp xếp bộ máy, đổi mới công vụ và chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà. Việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo, đánh giá cán bộ được đặt theo vị trí việc làm, năng lực thực tiễn và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm biểu hiện đùn đẩy, trì trệ, triển khai đánh giá công chức gắn với KPI, tiến độ, chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính từ năm 2026 và giảm 10% số hội nghị hằng năm; đến năm 2027, toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, toàn bộ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục được số hóa.

Tỉnh Cà Mau cũng đang chuẩn bị một đợt rà soát cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, trong quý IV/2026, tỉnh sẽ đánh giá toàn diện công tác cán bộ từ cấp sở, ngành đến cơ sở để có sự sắp xếp, điều chuyển phù hợp; việc phân bổ biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát và ứng dụng khoa học, công nghệ trong đội ngũ cũng được đặt ra. Việc rà soát, sắp xếp cán bộ phải hướng tới bố trí “đúng sở trường, đúng vị trí”, gắn với yêu cầu mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm và đổi mới sáng tạo. Trong điều kiện thực hiện các nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới, không thể tiếp tục làm theo lối cũ mà phải có quyết tâm chính trị cao nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quý IV/2026, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung hoàn thành 20 nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị sự nghiệp.