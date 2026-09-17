SẮP XẾP TRƯỜNG HỌC: Kiến nghị xử lý một loạt vướng mắc về tổ chức, nhân sự, tiền lương, phụ cấp, chính sách hỗ trợ...

Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Nhiều khó khăn, vướng mắc sau khi sắp xếp mạng lưới trường, lớp

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, các cử tri kiến nghị xử lý một loạt khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức, nhân sự, biên chế, tiền lương, hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Tại Hội nghị, sau phần quán triệt mục đích, nội dung tiếp xúc cử tri của đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên trách tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Luyện Hữu Chung đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Luyện Hữu Chung trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 509 cơ sở giáo dục với 14.892 nhóm, lớp và 477.552 trẻ, học sinh, học viên.

Ngành giáo dục hiện có 30.677 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (đạt 93,8% biên chế được giao, 85,8% so với định mức), song vẫn còn thiếu 2.034 người so với biên chế, trong đó thiếu 1.386 giáo viên và 537 nhân viên.

Toàn tỉnh hiện có 15.940 phòng học, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, bình quân gần 01/phòng/lớp; riêng cấp tiểu học bảo đảm 100% lớp học 02 buổi/ngày. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 87,0%.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 04 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 4 xã biên giới (Mường Khương, Pha Long, Y Tý, A Mú Sung) ngay trước thềm năm học mới…

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngành giáo dục, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được 67 kiến nghị của cử tri trên toàn tỉnh, trong đó có 30 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, 37 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Kiến nghị sớm hướng dẫn cụ thể về số lượng cấp phó, thẩm quyền bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đại diện cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các xã, phường và cơ sở giáo dục trên địa bàn đã phát biểu 23 ý kiến, tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường, lớp.

Tho đó, về tổ chức bộ máy và biên chế, cử tri đề nghị Trung ương và tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể về số lượng cấp phó, thẩm quyền bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đối với các trường nhiều cấp học, quy mô lớn sau sáp nhập.

Đề nghi giao bổ sung biên chế, phê duyệt danh mục vị trí việc làm và ban hành cơ chế thỉnh giảng, hợp đồng giáo viên linh hoạt để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên môn Ngoại ngữ, Tin học.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị xem xét lại định mức số người làm việc tại các vị trí hỗ trợ dùng chung (thư viện, thiết bị, y tế, văn thư) và định mức tiết dạy của cán bộ quản lý ở các trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, có học sinh bán trú để bảo đảm thời gian quản trị, điều hành.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP

Đối với nhóm chính sách an sinh và hỗ trợ người học, cử tri phản ánh thực trạng nhiều trường sau sắp xếp không còn loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú nhưng học sinh vẫn có nhu cầu ăn ở bán trú do khoảng cách địa lý xa.

Từ đó, cử tri đề nghị Trung ương nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP đối với học sinh hộ cận nghèo, học viên bán trú tại các trung tâm GDNN-GDTX.

Có cơ chế chuyển tiếp về chế độ, phụ cấp cho đội ngũ trực tiếp chăm sóc, quản lý bán trú tại các cơ sở này. Đồng thời sớm hướng dẫn xử lý lượng gạo hỗ trợ ăn trưa tồn kho theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP.

Đối với cấp tỉnh, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh học 2 buổi/ngày theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND; sớm biên soạn bộ tài liệu Giáo dục địa phương dùng chung toàn tỉnh.

Đề nghị hướng dẫn cụ thể cách tính tiền lương dạy thêm giờ, nâng mức hỗ trợ nhân viên cấp dưỡng, tăng phụ cấp và có cơ chế phù hợp đối với đội ngũ làm công tác bán trú; làm rõ lộ trình thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề và chính sách nghỉ hưu của giáo viên…

Đề nghị bổ sung biên chế; nâng cấp cơ sở vật chất sau sắp xếp, sáp nhập

Ngoài ra, cử tri đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn việc đánh giá công nhận mới, công nhận lại trường chuẩn quốc gia và trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với các cơ sở giáo dục được thành lập, tổ chức lại sau sắp xếp.

Đề nghị đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trường lớp, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh, sân chơi, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên các cơ sở xuống cấp, vùng khó khăn và trường sau sáp nhập.

Đề nghị bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên; điều chỉnh định mức theo quy mô trường, số học sinh, số phân hiệu và đặc thù miền núi; có cơ chế bố trí cán bộ quản lý, Tổng phụ trách Đội và nhân sự hỗ trợ phù hợp.

Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm phân bổ nguồn lực nâng cấp hệ thống phòng học bộ môn, nhà vệ sinh, thiết bị dạy học Tin học, Ngoại ngữ, hạ tầng chuyển đổi số và phòng học STEM/STEAM.

Xây dựng cơ chế đẩy mạnh liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” và đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng Lào Cai trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của vùng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng tiếp thu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Sắp xếp phải đi cùng với nâng cao chất lượng; tinh gọn phải đi cùng với hiệu quả

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các cử tri; đồng thời trực tiếp tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến phân bổ biên chế, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và triển khai các chế độ, chính sách địa phương đối với ngành giáo dục.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng nêu rõ, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm.

Những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực của tỉnh sẽ rà soát cụ thể, xác định rõ đối tượng, nhu cầu, kinh phí và lộ trình để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp thành các nhóm ý kiến kiến nghị có căn cứ thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Đồng chí nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp trường lớp trở thành rào cản đối với việc học tập của học sinh, điều kiện công tác của giáo viên và chất lượng giáo dục.

Sắp xếp phải đi cùng với nâng cao chất lượng; tinh gọn phải đi cùng với hiệu quả; đầu tư phải đi cùng với sử dụng hiệu quả; chính sách phải sát với thực tiễn và đặc thù của từng vùng, từng địa bàn.

Giáo dục là công việc lâu dài, liên quan trực tiếp đến tương lai của mỗi gia đình, mỗi địa phương và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Mọi chủ trương, chính sách về giáo dục nếu muốn đi vào cuộc sống phải được kiểm nghiệm từ thực tiễn nhà trường.

Mọi quyết định về đầu tư, tổ chức, đội ngũ cuối cùng phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường tốt hơn cho học sinh và điều kiện làm việc tốt hơn cho đội ngũ giáo viên.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, sát thực tiễn sau sắp xếp

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Đồng chí cho rằng, các ý kiến phản ánh sát thực tế, có căn cứ rõ ràng. Các vấn đề đặt ra không chỉ là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, mà quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, sát thực tiễn sau sắp xếp mạng lưới trường học, sau phân cấp, phân quyền và ngay từ những tuần đầu của năm học mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc, tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh; bảo đảm điều kiện dạy và học, an toàn trường học, quyền lợi của giáo viên, học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong đó, tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác bố trí, sử dụng và bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Rà soát, tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các cơ chế thu hút, tuyển dụng và giữ chân giáo viên đối với những môn còn thiếu nhất là Tiếng Anh và Tin học, những vị trí khó tuyển dụng và các địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp về điều kiện công tác, chỗ ở, đi lại và môi trường làm việc để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo rà soát việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đang áp dụng đối với học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn; rà soát tổng thể hiện trạng các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bố trí nguồn lực để cơ sở vật chất được khai thác hiệu quả và phục vụ ổn định cho năm học…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giàng Thị Dung tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, nội dung thuộc thẩm quyền địa phương để chuyển đúng cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Đồng thời, gửi tới Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp tới.