Tinh gọn đầu mối, ổn định tổ chức

Từ những ngôi trường hoạt động độc lập, mạng lưới giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang được tổ chức lại theo hướng hình thành trường chính, phân hiệu và điểm trường. Trước sắp xếp, toàn tỉnh có 913 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, còn 439 cơ sở, giảm 474 cơ sở, tương ứng 51,92%. Trong đó, các cơ sở thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giảm từ 82 xuống 68; các cơ sở thuộc UBND cấp xã giảm từ 831 xuống còn 371. Cùng với việc giảm đầu mối, toàn tỉnh thành lập 454 phân hiệu và giảm 95 điểm trường. Việc tổ chức lại được tính toán theo quy mô dân số, điều kiện giao thông, đặc điểm dân cư và khả năng đầu tư; những điểm trường cần thiết ở khu vực miền núi, biên giới vẫn được duy trì để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường rà soát mạng lưới trường học, tham mưu phương án sắp xếp; hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường, bố trí cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp. Việc triển khai được thực hiện căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Sau khi giảm đầu mối quản lý, việc bố trí lại đội ngũ được các địa phương tập trung thực hiện. Tại các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã, số cán bộ quản lý giảm từ 2.045 xuống còn 1.298 người, dôi dư 747 người. Trong số này, hơn 700 trường hợp được bố trí trở lại vị trí giáo viên; còn lại được trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ, chính sách. Các địa phương tiếp nhận nguyên trạng 20.682 giáo viên để duy trì hoạt động dạy học. Ngoài ra, 381 nhân viên trường học dôi dư được bố trí sang vị trí việc làm khác, hoặc được điều chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc xã.

Lanh đạo xã Tân Thành kiểm tra hoạt động dạy học tại một điểm trường trên địa bàn sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục-Ảnh Q.N.

Tại xã Tân Thành, 6 cơ sở giáo dục công lập trước đây, gồm 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường tiểu học, trung học cơ sở, được tổ chức lại thành 3 trường: Mầm non Tân Thành, tiểu học Tân Thành và tiểu học-THCS Tân Thành. Mạng lưới hiện có 3 trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường. Số cán bộ quản lý giảm từ 13 xuống còn 10 người, gồm 3 hiệu trưởng và 7 phó hiệu trưởng.

Bà Cao Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: “Sau sắp xếp, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là sớm ổn định hoạt động các nhà trường, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. UBND xã đã phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát đội ngũ, cơ cấu chuyên môn, nhu cầu giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất tại từng trường, phân hiệu, điểm trường để có phương án phù hợp. Những điểm trường còn cần thiết tiếp tục được duy trì trên cơ sở thực tiễn, nhất là yêu cầu bảo đảm sĩ số và việc đi học của học sinh. Địa phương cũng rà soát những vị trí còn thiếu, cơ cấu giáo viên chưa đồng bộ và nhu cầu sửa chữa trường lớp để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”.

Giữ vững chất lượng từ mỗi điểm trường

Tại xã Đồng Lê, 16 cơ sở giáo dục công lập trước đây được sắp xếp còn 6 trường, giảm 10 đầu mối, tương ứng 62,5%. Mạng lưới mới gồm 6 trường chính, 10 phân hiệu và 8 điểm trường, giúp học sinh ở những khu vực dân cư phân tán tiếp tục có điều kiện đến lớp. Ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lê cho biết: “Địa phương đã kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí lại đội ngũ; trong đó, 18 cán bộ quản lý dôi dư được bố trí trở lại làm giáo viên tại các điểm trường. Việc bàn giao tổ chức, hồ sơ, tài chính, tài sản được thực hiện theo quy định. Các trường khai giảng năm học 2026-2027 đúng kế hoạch, hoạt động dạy học cơ bản ổn định”.

Trường tiểu học số 1 Đồng Lê cho thấy những yêu cầu quản lý khi quy mô trường học mở rộng. Sau sáp nhập, trường có 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 50 lớp với 1.320 học sinh, hoạt động tại trường chính, 2 phân hiệu và 3 điểm trường. Điểm trường xa nhất cách trường chính 7km; khoảng cách giữa một số điểm trường lên tới 11km, có điểm trường phải qua sông bằng cầu phao.

Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Đồng Lê quan tâm, theo dõi hoạt động học tập của học sinh sau khi sắp xếp mạng lưới trường học-Ảnh Q.N.

Cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Đồng Lê cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học giữa các điểm trường chưa đồng đều; đội ngũ giáo viên cũng có sự khác biệt về số lượng, cơ cấu môn học. Nhà trường đã phân công cán bộ quản lý phụ trách từng phân hiệu, điểm trường, duy trì giao ban, kiểm tra thường xuyên và bố trí giáo viên các môn chuyên biệt giảng dạy tại cả 6 điểm trường để bảo đảm chương trình học. Cùng với đó, nhà trường điều chuyển thiết bị, sửa chữa, xây mới phòng học, phòng chức năng, thay hệ thống điện và bổ sung 130 bộ bàn ghế học sinh, với tổng kinh phí hơn 11 tỉ đồng”.

Ở bậc học mầm non, Trường mầm non Trường Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trường mầm non Trường Thủy, Phú Thủy và Mai Thủy. Sau sắp xếp, trường hoạt động tại 7 điểm trường, với 39 nhóm, lớp và gần 1.000 trẻ.

Cô Hoàng Thị Lài, Hiệu trưởng Trường mầm non Trường Phú cho biết: “Thời gian đầu sau sáp nhập, nhà trường gặp khó khăn trong quản lý, phân công nhiệm vụ và bố trí đội ngũ tại các điểm trường cách xa nhau. Đến nay, hoạt động cơ bản ổn định, công tác quản lý, chuyên môn và kế hoạch giáo dục được thống nhất; nhà trường cũng đẩy mạnh đổi mới phương pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, dự án TALK và kỹ năng khai vấn trong các hoạt động dành cho trẻ. Tuy nhiên, một số điểm trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực. Chúng tôi mong muốn các cấp quan tâm sửa chữa công trình xuống cấp, bố trí đủ nhân lực theo quy mô nhóm lớp và có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với giáo viên, nhân viên phải di chuyển giữa các điểm trường”.

Giáo viên Trường mầm non Trường Phú tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ sau khi hợp nhất các cơ sở giáo dục-Ảnh Q.N.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, sau sắp xếp, nhiều trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường, làm tăng yêu cầu quản trị. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học vẫn còn; biên chế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày. Một số công trình trường học, nhà vệ sinh, tường rào, sân chơi cũng đã xuống cấp.

Thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ giáo viên và giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ, chính sách sau sắp xếp. Điều quan trọng nhất sau sắp xếp là mỗi nhà trường phải hoạt động ổn định, mỗi học sinh được bảo đảm điều kiện học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạonhấn mạnh: “Quan điểm xuyên suốt của ngành Giáo dục Quảng Trị trong thời gian tới là tinh gọn mạng lưới trường học phải đi đôi với nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục; sắp xếp tổ chức nhưng không làm gián đoạn việc học, không thu hẹp cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, nhất là học sinh ở vùng khó khăn”.