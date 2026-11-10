Sắp xếp trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Ông Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 10/11, Đoàn giám sát 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hóc Môn (TPHCM) về việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tình hình thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tổ chức bộ máy, đội ngũ, tài chính và đầu tư trường học trên địa bàn.

Tham gia Đoàn giám sát có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Tinh gọn trường lớp, chăm lo quyền lợi người học

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hóc Môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu ổn định tổ chức sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, UBND xã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước, bảo đảm hoạt động dạy và học liên tục, an toàn, không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học.

Xã Hóc Môn đã sắp xếp, tinh gọn mạng lưới từ 17 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 11 cơ sở, giảm 35,3%. Công tác bố trí nhân sự được thực hiện phù hợp với vị trí việc làm.

Song song đó, xã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thành sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh tại 14 cơ sở giáo dục với tổng kinh phí hơn 4,17 tỷ đồng. Công tác an sinh và chăm sóc sức khỏe học đường được quan tâm. Xã đã phối hợp cấp mới, gia hạn 14.802 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, với tổng kinh phí 17,66 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1.247 giáo viên và 18.027 học sinh, đạt tỷ lệ 100%.

Các chính sách hỗ trợ người học và nhà giáo được triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng. Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ trường học, HĐND xã kịp thời ghi nhận khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ từ cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Hóc Môn vẫn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai. Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng các dự án nâng cấp, mở rộng trường học, đặc biệt là dự án Trường THCS Tô Ký giai đoạn 2, còn vướng mắc do một số hộ dân chưa đồng thuận kiểm đếm. Thủ tục thông qua danh mục thu hồi đất tại HĐND TPHCM cần thêm thời gian. Ngoài ra, nguồn cung và biến động giá vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn thông tin tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, xã đang quản lý 11 trường công lập, 32 cơ sở giáo dục ngoài công lập với hơn 17.800 học sinh, trong khi cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã chỉ có một chuyên viên phụ trách giáo dục. Khối lượng công việc lớn tạo áp lực đối với công tác tổng hợp, dự báo, tham mưu và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Hoàn thiện chương trình, nâng cao năng lực đội ngũ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Bi cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Qua quá trình triển khai, Trường THPT Hồ Thị Bi đã chủ động thực hiện các yêu cầu về tổ chức dạy học, lựa chọn tổ hợp môn, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá và nâng cao chất lượng đội ngũ. Đến nay, nhà trường cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đã có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình, từng bước thích ứng với những yêu cầu đổi mới.

Tuy nhiên theo ông Tòng, từ thực tiễn, nhà trường cũng nhận thấy một số nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để chương trình phát huy hiệu quả tốt hơn. Trong đó, việc lựa chọn tổ hợp môn học ở lớp 10 đôi khi khiến học sinh lúng túng, nhất là khi định hướng nghề nghiệp có thể thay đổi trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các môn học tích hợp ở cấp THCS, nội dung một số môn học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Nhà trường cũng mong muốn thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thiết bị dạy học, phòng máy tính và điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế.

Ông Lê Thanh Tòng báo cáo tại buổi làm việc.

Theo thầy Tòng, những điều chỉnh phù hợp cùng sự đầu tư đồng bộ về đội ngũ và điều kiện dạy học sẽ giúp các cơ sở giáo dục triển khai chương trình thuận lợi hơn, phát huy tính chủ động của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cũng tại buổi làm việc, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Khương cho biết, ngay từ khi triển khai các môn học tích hợp, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức các lớp bồi dưỡng hằng năm, giúp giáo viên nắm bắt phương pháp và cách thức tổ chức dạy học giữa các phân môn trong cùng một môn học.

Theo cô Thảo, nếu phân công nhiều giáo viên phụ trách từng phân môn riêng biệt, quá trình giảng dạy có thể thiếu tính liền mạch, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận kiến thức của học sinh. Vì vậy, nhà trường chú trọng tạo điều kiện để giáo viên học hỏi, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy tích hợp.

Thực tế, giáo viên được đào tạo chuyên sâu ở một lĩnh vực sẽ chủ động bổ sung kiến thức ở những lĩnh vực còn lại. Chẳng hạn, giáo viên chuyên môn Vật lý khi đảm nhận nội dung Sinh học sẽ trao đổi với đồng nghiệp được đào tạo chuyên sâu môn học này để củng cố kiến thức, bảo đảm truyền đạt chính xác cho học sinh.

Quá trình học hỏi không dừng lại ở các lớp bồi dưỡng mà còn diễn ra thường xuyên trong sinh hoạt chuyên môn và quá trình giảng dạy. Khi học sinh đặt ra những câu hỏi chuyên sâu, giáo viên tiếp tục trao đổi với đồng nghiệp để mở rộng kiến thức, giải đáp thấu đáo.

“Thời gian đầu triển khai còn khó khăn, nhưng càng về sau giáo viên càng linh hoạt, chủ động hơn. Các thầy cô đều có tinh thần quyết tâm học hỏi, bổ sung kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy”, cô Thảo chia sẻ.

Từ thực tiễn này cho thấy, sự chủ động đổi mới, tinh thần học tập và phối hợp giữa đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng giúp nhà trường từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai các môn học tích hợp.