Sắp xếp trường học đi cùng chính sách phù hợp với đội ngũ

Bà Khuất Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội và học trò.

Theo Thông báo số 523/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Đáng chú ý, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã được chuyển sang công tác giảng dạy. Hoạt động giáo dục sau sắp xếp cơ bản ổn định, quyền học tập của học sinh được bảo đảm.

Việc sắp xếp đã giảm mạnh đầu mối, thống nhất pháp nhân, tập trung nguồn lực và duy trì ổn định hoạt động giáo dục. Những kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của các địa phương trong tổ chức lại mạng lưới trường học.

Tuy nhiên, mô hình trường quy mô lớn, có nhiều cấp học và địa điểm đặt ra yêu cầu mới về phân công, ủy quyền, quản trị đội ngũ, tài chính, tài sản, dữ liệu, cơ sở vật chất, chất lượng và an toàn trường học. Một số quy định hiện hành về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản lý dữ liệu chủ yếu được xây dựng theo mô hình trường có quy mô, phạm vi quản lý thông thường, chưa bao quát đầy đủ mô hình mới sau sắp xếp. Vẫn còn một số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân viên chưa có phương án bố trí công việc.

Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tế để rà soát, hoàn thiện quy định phù hợp. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên chịu tác động từ quá trình sắp xếp cũng được quan tâm.

Tại Thông báo số 523/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên không còn vị trí việc làm phù hợp, nhất là những trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo các chính sách hiện hành. Yêu cầu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026 cho thấy đây là nhiệm vụ cần được xử lý kịp thời.

Từ thực tế tại các nhà trường, điều đội ngũ mong muốn là những quy định phù hợp với khối lượng công việc và trách nhiệm thực tế sau sắp xếp. Quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, phạm vi địa bàn và mức độ phức tạp trong điều hành cần được tính đến khi xem xét chế độ phụ cấp, định mức công việc và nhu cầu nhân lực hỗ trợ. Đặc biệt, việc rà soát định mức giờ dạy, thời gian dành cho nhiệm vụ quản trị và cơ cấu cấp phó cần phù hợp với đặc điểm của từng mô hình trường học sau sắp xếp.

Chính sách tương xứng với trách nhiệm là điều kiện để cán bộ quản lý có đủ thời gian, nguồn lực và động lực tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn cho học sinh; từ đó, tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển lâu dài của các nhà trường.

Một mối quan tâm khác là bố trí công việc cho những cán bộ quản lý, nhân viên không còn vị trí phù hợp. Thôi giữ chức vụ do thay đổi cơ cấu tổ chức không đồng nghĩa với việc cán bộ đó không còn năng lực chuyên môn. Tương tự, nhân viên thuộc diện dôi dư vẫn có thể tiếp tục làm việc nếu được bố trí vào vị trí phù hợp với năng lực, hoặc được đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu mới.

Điều đội ngũ mong đợi là quá trình chuyển đổi có lộ trình rõ ràng, thông tin minh bạch và phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp. Với những người không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc cũ, sự rõ ràng về chế độ và thời điểm giải quyết cũng giúp họ chủ động hơn trong việc ổn định cuộc sống, sắp xếp công việc và định hướng tương lai.