SẮP XẾP TRƯỜNG HỌC: Bàn giao nguyên trạng 8 cơ sở giáo dục về địa phương

Quang cảnh hội nghị bàn giao

Bàn giao nguyên trạng 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ GDĐT về địa phương

Triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai quản lý.

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/9/2026, 8 cơ sở được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng; Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về UBND thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 về UBND thành phố Đồng Nai.

Tại buổi bàn giao, các bên ký biên bản bàn giao về mặt nguyên tắc. Trước đó, Bộ GDĐT đã lấy ý kiến các địa phương và tiếp thu góp ý để hoàn thiện dự thảo biên bản.

Các nội dung cụ thể về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đào tạo sẽ do các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT và các cơ quan giúp việc của UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân nhấn mạnh, đây là buổi bàn giao rất quan trọng đánh dấu bước phát triển trong giai đoạn mới. Thứ trưởng ghi nhận các trường đã phối hợp tích cực để việc chuyển giao được triển khai nhanh, đồng bộ.

Thứ trưởng mong các địa phương quan tâm để các trường sớm ổn định và phát triển, trở thành những cơ sở giáo dục nghề nghiệp mạnh, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng, tay nghề.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội nghị bàn giao

Sắp xếp, tái cấu trúc để mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phát triển

Theo Thứ trưởng, mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là bảo đảm mạng lưới tiếp tục phát triển, cả quy mô và chất lượng đều phải tăng.

Thứ trưởng đề nghị các trường chủ động, các địa phương ủng hộ để những trường chưa có đề án sớm xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2026-2031, với hướng đi rõ ràng và đề xuất các nội dung ưu tiên đầu tư.

Cùng với việc bàn giao đầy đủ theo nguyên trạng, cần bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và quyền của các đối tác.

Nhấn mạnh yêu cầu về nguồn nhân lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thứ trưởng cho rằng đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp là đầu tư cho con người, bởi đội ngũ được đào tạo sẽ cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp, tạo việc làm và tăng năng suất lao động.

Thứ trưởng mong các địa phương quan tâm đến chính sách đối với người học và chính sách đặt hàng đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo sau sắp xếp

Về phía các địa phương, lãnh đạo UBND 5 tỉnh, thành phố thống nhất tiếp nhận nguyên trạng các trường, cam kết tạo điều kiện để các trường sớm ổn định và phát triển.

Tại Hà Nội, địa phương tiếp nhận nhiều trường nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ là tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản. Quan trọng hơn, đó là tiếp nhận trách nhiệm duy trì, ổn định, phát triển các trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học.

Thành phố sẽ rà soát từng trường để xây dựng định hướng phát triển gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Ông đề nghị các trường khẩn trương đánh giá toàn diện hoạt động, đề xuất giải pháp phát triển, không để tình trạng bàn giao xong nhưng chậm đổi mới.

Ông Dương Đức Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội phát biểu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức cam kết, địa phương sẽ không làm gián đoạn một ngày dạy, một ngày học, bảo đảm quyền lợi của thầy cô như trước khi chuyển giao.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao và rất cần thợ lành nghề, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng với bề dày trên 50 năm sẽ được đặt trong mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của thành phố, gắn với đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Với Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, sau 40 năm hoạt động trên địa bàn, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 có trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, được các doanh nghiệp FDI đánh giá cao. Thành phố sẽ gìn giữ các chương trình đào tạo, quan hệ hợp tác quốc tế của trường.

Thành phố mong muốn Lilama 2 tiếp tục giữ vai trò nòng cốt đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, ưu tiên cơ khí chính xác, tự động hóa, robot, công nghệ số, logistics và kỹ thuật phục vụ hàng không.

Bộ GDĐT bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai quản lý

Đại diện 8 trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 Nguyễn Khánh Cường chia sẻ, các trường nhận thức việc chuyển giao là quyết sách lớn nhằm gắn cơ sở giáo dục nghề nghiệp với sự phát triển của địa phương.

Các trường cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu để tiếp tục đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương./.