Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đề xuất sắp xếp, tổ chức Làng trẻ em SOS Việt Trì thành Cơ sở 2 thuộc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, trực thuộc Sở Y tế Phú Thọ, hoạt động theo mô hình Cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Đối với Trường Mẫu giáo SOS Việt Trì, đề xuất giao UBND phường Việt Trì thực hiện thủ tục giải thể trường ngoài công lập, xây dựng đề án thành lập trường mầm non công lập, tự chủ chi thường xuyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Đối với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì, đề xuất chuyển đổi thành trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập, tự chủ chi thường xuyên.

Dự thảo Đề án cũng đề xuất chuyển đổi Trường Trung cấp Nghề Hermann Gmeiner Việt Trì thành trường trung cấp nghề công lập.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc sắp xếp phải đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người lao động và các đối tượng liên quan. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá kỹ từng phương án sắp xếp, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, điều kiện duy trì hoạt động và tính khả thi sau sắp xếp.

Đối với các đơn vị đề xuất tiếp tục duy trì cơ chế đặc thù, phải xác định rõ căn cứ, sự cần thiết, đối tượng thụ hưởng và thẩm quyền quyết định; hạn chế việc phải nhiều lần xin cơ chế, chính sách riêng.

Quang cảnh hội nghị.

Về phương án sắp xếp cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất định hướng sắp xếp Làng trẻ em SOS Việt Trì thành Cơ sở 2 thuộc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc; đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, bảo đảm quyền lợi của các em, nhất là việc học tập và sinh hoạt đến khi trưởng thành theo quy định.

Đối với Trường Mẫu giáo SOS Việt Trì, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh định hướng lựa chọn phương án sáp nhập vào một trường mầm non công lập trên địa bàn; đồng thời, rà soát, xây dựng phương án đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động, bảo đảm phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Đối với Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì, nghiên cứu đề xuất lộ trình cụ thể, không tuyển sinh trong năm học mới với cấp tiểu học và trung học cơ sở, tiến tới chuyển đổi thành trường trung học phổ thông công lập phù hợp với nhu cầu giáo dục trên địa bàn.

Đối với Trường Trung cấp Nghề Hermann Gmeiner Việt Trì, cần nghiên cứu phương án sáp nhập vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.