Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế: Tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng phục vụ

Năm 2026, ngành Y tế tiếp tục triển khai sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với giảm đầu mối, yêu cầu đặt ra là bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không gián đoạn, tăng năng lực y tế cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tinh gọn nhưng không để gián đoạn hoạt động chuyên môn

Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ tiếp tục yêu cầu rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Với lĩnh vực y tế, việc tổ chức lại phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đến tháng 8/2026, Nghị quyết 221/NQ-CP tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu này. Chính phủ yêu cầu giảm các đầu mối bệnh viện và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế cấp xã. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với phân cấp, phân quyền được yêu cầu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đặc thù của ngành Y tế là trong quá trình sắp xếp, các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp cứu, phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân phải được duy trì liên tục. Vì vậy, tổ chức lại đầu mối phải đồng thời tính đến nhân lực, thuốc, thiết bị, tài chính và hệ thống chuyển tuyến.

Năm 2026, ngành Y tế tiếp tục triển khai sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: CBO.

Trạm y tế cấp xã là một khâu then chốt

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước còn 3.321 xã, phường, đặc khu, thay vì 10.035 đơn vị cấp xã trước đây. Quy mô địa bàn và phạm vi phục vụ của nhiều trạm y tế vì thế cũng thay đổi, đặt ra yêu cầu tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở phù hợp hơn.

Nghị quyết 221/NQ-CP yêu cầu hoàn thiện mô hình trạm y tế cấp xã theo hướng bảo đảm cung ứng các dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các dịch vụ thiết yếu ngay tại cơ sở. Bộ Y tế đồng thời được giao rà soát, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc thiết yếu cho tuyến này.

Thực tế cho thấy nhân lực vẫn là một trong những vấn đề cần giải quyết. Tại Hà Nội, qua giám sát về y tế cơ sở sau sắp xếp, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa, khó tuyển dụng và giữ chân nhân lực; một số trạm y tế còn thiếu nhân lực kế toán, thống kê và quản trị.

Cuối tháng 9/2026, Bộ Y tế cho biết đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng, luân phiên, điều động và thu hút bác sĩ về làm việc tại trạm y tế cấp xã, nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Chuyển đổi số hỗ trợ bộ máy tinh gọn

Cùng với tổ chức lại mạng lưới, chuyển đổi số đang trở thành một công cụ quan trọng để giảm các khâu trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo Bộ Y tế, đến đầu năm 2026, hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp trên VNeID; số bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đạt 1.210. Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng được xác định có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy trong giải quyết một số thủ tục hành chính theo quy định.

Tại xã Phú Xuyên, Hà Nội, đến tháng 4/2026, tỷ lệ người dân trên địa bàn có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 97,35%, tỷ lệ chuẩn hóa hồ sơ đạt 99,17%. Các điểm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip; tỷ lệ bệnh nhân sử dụng CCCD trong tháng 3 đạt 89,5%.

Những kết quả này cho thấy khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông, công nghệ có thể hỗ trợ giảm thủ tục, tăng khả năng quản lý và giúp cán bộ y tế có thêm thông tin phục vụ người bệnh.

Hiệu quả phục vụ là thước đo cuối cùng

Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế vì thế không chỉ là câu chuyện giảm bao nhiêu đầu mối. Quan trọng hơn là sau sắp xếp, nguồn lực có được phân bổ hợp lý hơn hay không, trách nhiệm giữa các cấp có rõ hơn không và người dân có tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn không.

Nghị quyết 221/NQ-CP yêu cầu việc phân cấp, phân quyền phải gắn với nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả đầu ra.

Trong những tháng cuối năm 2026, khi các nhiệm vụ sắp xếp tiếp tục được triển khai, kết quả thực tế tại bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế cấp xã sẽ là thước đo rõ nhất. Một bộ máy tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi hoạt động thông suốt, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và người dân được hưởng dịch vụ y tế thuận tiện, liên tục và chất lượng hơn.