Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới

Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng chúc mừng đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp.

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng

Hội nghị đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng Thượng tá Đặng Văn Thương và đồng chí Đoàn Anh Phương.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự tham gia BCH Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Đồng thời thông báo Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đồng chí Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND thành phố.

Thành lập, chỉ định nhân sự Đảng bộ HĐND thành phố Hải Phòng

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc và 74 đảng viên.

Đồng thời công bố các Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố; Quyết định chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố. \

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hải Phòng

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc và 456 đảng viên.

Đồng thời công bố các Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc thành phố; Quyết định chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Cùng với 5 đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy: Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Hải Bình, Nghiêm Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Hiểu, Lương Hải Âu.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu đề nghị đồng chí tân Phó Bí thư Thường trực và 2 đồng chí Thành ủy viên tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc mừng 2 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy mới thành lập, chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Thường trực, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra của 2 Đảng bộ; chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy; chúc mừng các đồng chí cán bộ chuyên trách, tham mưu công tác dân vận của Thành ủy đã nhận nhiệm vụ mới tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ mô hình đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan đảng thành phố sang mô hình đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đây là chủ trương đúng đắn của Trung ương nhằm mục tiêu bộ máy tinh gọn hơn nhưng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phân công rõ hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, giảm khâu trung gian nhưng không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn mới với quy mô, không gian phát triển ngày càng mở rộng, nhiệm vụ chính trị ngày càng lớn, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, phương thức quản trị của chính quyền ngày càng cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị.

Khẩn trương ổn định và vận hành tổ chức bộ máy

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố không đơn thuần là bước điều chỉnh mô hình tổ chức đảng mà quan trọng hơn là đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các cơ quan dân cử và khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong giai đoạn phát triển mới; bảo đảm sự lãnh đạo ngày càng trực tiếp, toàn diện, thông suốt và hiệu quả của Đảng đối với những lĩnh vực, cơ quan, đơn vị có vị trí trọng yếu trong hệ thống chính trị thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025 - 2030 và từ nay đến hết năm 2026. Quán triệt tinh thần đổi mới, tiên phong, quyết tâm hành động trong cán bộ, công chức.

Hai Đảng bộ mới thành lập phải quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ không chỉ là thống nhất về lời nói, mà phải được thể hiện bằng sự phối hợp trong công việc, chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hướng tới hoàn thành mục tiêu chung.

Khẩn trương ổn định và vận hành tổ chức bộ máy, phương tiện, điều kiện làm việc để triển khai ngay công việc và hoàn thành theo tiến độ đã đề ra, không để gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Khẩn trương hoàn thành việc chuyển chức năng, nhiệm vụ và con người làm công tác dân vận sang Cơ quan Mặt trận Tổ quốc

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố sau khi tiếp nhận chuyển giao chức năng công tác dân vận, cần nhận thức đầy đủ rằng, việc chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố không phải là chuyển nguyên trạng công việc từ cơ quan này sang cơ quan khác mà là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cách nghĩ, cách làm dân vận của Đảng bộ trong điều kiện mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, ổn định tổ chức, sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế làm việc và quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng thiết thực, hiệu quả; trọng tâm là nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn thành việc chuyển chức năng, nhiệm vụ và con người làm công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng (đối với đặc khu là Ban Tuyên giáo và Dân vận) sang Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm việc chuyển giao được tiến hành đồng bộ, đúng quy định, không làm gián đoạn công tác dân vận, Mặt trận và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở./.