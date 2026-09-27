Sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại 3 trường Cao đẳng; hợp nhất, thành lập cơ sở đào tạo nghề mới

Sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Triển khai sắp xếp cơ sở đào tạo nghề, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vào Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trực thuộc UBND TPHCM.

Theo Quyết định, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND TPHCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn có trụ sở chính (cơ sở đào tạo 1) tại số 47 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TPHCM.

Ngoài ra, còn có 06 cơ sở đào tạo: Cơ sở 2 tại số 89 - 91 Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TPHCM; cơ sở 3 tại số 1022 Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TPHCM; cơ sở 4 tại số 648/28 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TPHCM; cơ sở 5 tại số 106 Đường số 2, Cư xá Đô Thành, phường Bàn Cờ, TPHCM; cơ sở 6 tại số 131 Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, TPHCM; cơ sở 7 tại số 235 Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này; tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (sau sáp nhập) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; tiếp nhận, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh.

Đồng thời kiện toàn tổ chức, ban hành các quy chế nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn kế thừa và tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh.

Học sinh, sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/9/2026.

Sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề TPHCM

UBND TPHCM ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng nghề TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung vào Trường Cao đẳng nghề TPHCM trực thuộc UBND TPHCM.

Theo Quyết định, Trường Cao đẳng nghề TPHCM là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường Cao đẳng nghề TPHCM có trụ sở chính (cơ sở Tân Định) tại số 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, TPHCM.

Ngoài ra, còn có 03 cơ sở: Cơ sở Thủ Đức tại số 19A Đường 17, phường Thủ Đức, TPHCM; cơ sở Hùng Vương tại số 161 - 165 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, TPHCM; cơ sở Quang Trung tại số 689 Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TPHCM.

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này; tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Trường Cao đẳng nghề TPHCM trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng nghề TPHCM (sau sáp nhập) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; tiếp nhận, quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung.

Đồng thời kiện toàn tổ chức, ban hành các quy chế nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Cao đẳng nghề TPHCM (sau sáp nhập) kế thừa và tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng nghề TPHCM, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung.

Học sinh, sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM, được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Sắp xếp, tổ chức lại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

UBND TPHCM ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM trực thuộc UBND TPHCM.

Theo Quyết định, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền.

Địa chỉ trụ sở chính: số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Cơ sở đào tạo: Tòa nhà Innovation, Lô 24 Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh.

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này; tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM (sau sáp nhập) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; thực hiện việc tiếp nhận, quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ của Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM;

Kiện toàn tổ chức, ban hành các quy chế nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật;

Xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi con dấu mới theo quy định; nộp con dấu cũ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 21/9/2026.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM (sau sáp nhập) kế thừa và tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM.

Học sinh, sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM (sau sáp nhập), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM

UBND TPHCM ban hành Quyết định về việc thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

Theo Quyết định, Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền.

Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM có trụ sở chính tại số 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TPHCM.

Ngoài ra, còn có 03 cơ sở: Cơ sở 1 tại số 8, đường ĐX 061, phường Chánh Hiệp, TPHCM; cơ sở 2 tại số 52 đường D400, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM; cơ sở 3 tại khu trại Thực nghiệm tại đường Hoàng Hữu Nam, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này; tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác cán bộ theo quy định.

Đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định mức độ tự chủ tài chính của Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sau khi tổ chức lại theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Song song đó, Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao.

Kiện toàn tổ chức, ban hành các quy chế nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM được tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao sau khi hợp nhất.

Học sinh, học viên đang học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (sau hợp nhất) được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.