Sắp xếp, sáp nhập các Học viện, trường Công an nhân dân

Sau sắp xếp, Thái Nguyên có 424 cơ sở giáo dục công lập, 523 điểm trường lẻ và 578 điểm trường. Quy mô mỗi nhà trường lớn hơn, phạm vi quản lý rộng hơn, đặt ra yêu cầu thay đổi cách tổ chức và điều hành. Với ngành giáo dục, tinh gọn mạng lưới không chỉ là giảm đầu mối mà phải đi cùng đổi mới quản trị, phân bổ lại nguồn lực và bảo đảm chất lượng giáo dục ở từng điểm trường.