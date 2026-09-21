Sắp xếp, sáp nhập các Học viện, trường Công an nhân dân
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1805/QĐ-TTg phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân. Theo đó, giữ nguyên đầu mối 6 Học viện; sáp nhập các trường Đại học, Cao đẳng An ninh và Cảnh sát vào các Học viện tương ứng, đồng thời thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân và Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sap-xep-sap-nhap-cac-hoc-vien-truong-cong-an-nhan-dan-post361349.html